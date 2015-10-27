İspanya Başbakanı'ndan bağımsızlık önergesine tepki: Katalonya'yı İspanya'dan ayıramayacaklar!

Katalonya özerk bölgesinde bağımsızlık yanlısı önergeye ilişkin bir basın toplantısı düzenleyen İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, "Katalonya’yı İspanya’dan ayırmak isteyenler bilsinler ki bunu başaramayacaklar ve bunu yapamayacaklar, çünkü Katalanların ve İspanyolların çoğunluğuna karşı geliyorsunuz" dedi.

Hürriyet'in haberine göre, Katalan parlamentosunda çoğunluğu ele geçiren bağımsızlık yanlısı "Junts pel Si" ve "CUP" partilerinin bugün verdiği önergeyi “provokasyon” olarak değerlendiren Marioano Rajoy, bununla hiçbir amaçlarına ulaşamayacaklarının garantisini verdi.

"Ben Başbakan olduğum sürece İspanya özgür ve eşit vatandaşların ülkesi olacak"

İspanyolların egemenliğini, kanunun kendilerine verdiği araçlarla kararlı bir şekilde savunacaklarını söyleyen Başbakan Rajoy, "Junts pel Si" (Evet için Birlik) koalisyonu ve CUP (Halk Birliği Adaylığı) partisinin 27 Eylül seçimlerinde oyların çoğunluğunu alamadıklarının altını çizerek Katalan Meclisi’ne sundukları önergenin Anayasa’ya aykırı olduğunu belirtti. Rajoy, şunları söyledi:

"Katalonya’yı İspanya’dan ayırmak isteyenler bilsinler ki bunu başaramayacaklar ve bunu yapamayacaklar, çünkü Katalanların ve İspanyolların çoğunluğuna karşı geliyorsunuz. Karşılarında kanun var ve bunu uygulamaya hazır bir hükümet bulunuyor.

Ben Başbakan olduğum sürece İspanya özgür ve eşit vatandaşların ülkesi olmaya devam edecektir. Adalet mantıksızlığa üstün gelecektir ve hepimiz kanunlara ve mahkemelerin vereceği kararlara tabiyiz. Bazılarının bu noktaya kadar gelmesinden dolayı üzgünüm, gerçekten de, çok üzgünüm.”