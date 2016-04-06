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Kültür-Sanat

İspanya Başbakanı ‘siesta’yı kaldırmak istiyor

Günde üç saatlik uyku arası olan sieasta, mesai saatinin 20.00'ye kadar uzamasına sebep oluyor

06 Nisan 2016 20:51

İspanya başbakanı Mariano Rajoy, öğleden sonra uykusu ‘siesta’yı kaldırarak, bu yüzden uzayan mesai saatlerini kısaltacaklarını açıkladı.

Euronews’in haberine göre, yaz aylarında hava sıcaklığının 45 dereceye kadar çıktığı İspanya’da, mesai, sabah 09.00 veya 10.00’da başlıyor.

Ülkenin farklı bölgelerinde değişen çizelgelere göre mesaiye saat 14.00 veya 15.00’de 3 saatlik siesta arası veriliyor.

Bu da mesailerin, şirket ve kurumların bağlı oldukları sektörlere göre akşam 20.00 veya daha geç saatlere kadar uzamasına neden oluyor.

İspanya başbakanı, partisinin, Sevilla şehrinde düzenlenen bir etkinliğinde, çalışanların 18.00’de işlerini bitirip evlerine gitmelerini sağlayacak bir düzenleme yapacaklarını söyledi.

Rajoy, bu düzenlemeyle İspanya’yı ticaret partneri diğer Avrupa ülkeleri ile aynı mesai dilimine kavuşturmak ve özellikle hizmet sektöründe verimliliği artırmayı da amaçlıyor.

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