İspanya Başbakanı Sanchez'den Kiev'e destek ziyareti

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p class="detail-header-spot">Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş 57'inci gününde sürerken İspanya Başbakanı <strong>Pedro Sanchez</strong>, Kiev'e gitti. </p>\n<p class="detail-header-spot">İspanya Başbakanı Pedro Sanchez Ukrayna’nın başkenti Kiev’e vardığını resmi Twitter hesabından duyurdu.</p>\n<p class="detail-header-spot"><img style="display:block;margin-left:auto;margin-right:auto;" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2022/04/1650526022656-ekran-resmi-2022-04-21-10.26" alt width="550" height="544" /></p>\n<p class="detail-header-spot">Sanchez, tweetinde "Ukrayna, İspanya'nın desteği, dayanışması ve bağlılığına sahip" yazdı.</p>\n<p class="detail-header-spot"> Sanchez, geçtiğimiz günlerde İspanya'nın Kiev Büyükelçiliği'nin yeniden açılacağı açıklamıştı.</p>\n</body>\n</html>