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Dünya

İspanya Başbakanı Sanchez'den Kiev'e destek ziyareti

 Sanchez, geçtiğimiz günlerde İspanya'nın Kiev Büyükelçiliği'nin yeniden açılacağı açıklamıştı

21 Nisan 2022 10:26

Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş 57'inci gününde sürerken İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Kiev'e gitti. 

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez Ukrayna’nın başkenti Kiev’e vardığını resmi Twitter hesabından duyurdu.

Sanchez, tweetinde "Ukrayna, İspanya'nın desteği, dayanışması ve bağlılığına sahip" yazdı.

 Sanchez, geçtiğimiz günlerde İspanya'nın Kiev Büyükelçiliği'nin yeniden açılacağı açıklamıştı.

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