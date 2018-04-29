İspanya Başbakanı Rajoy: 'Katalonya'nın bağımsızlık ilanının hiçbir anlamı olmaz'

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Katalonya parlamentosunun tek taraflı olarak bağımsızlık ilan etmesi takdirinde 'bunun hiçbir anlam ifade etmeyeceğini' söyledi.

Rajoy, İspanya'nın en büyük gazetelerinden El Pais ile gerçekleşen röportajında, Katalonya'nın bağımsızlık ilan etmesi takdirinde İspanya anayasasının 155'inci maddesini devreye sokabileceğini söyledi.

Bu madde, özerk bir yönetimin elindeki tüm yetkilerinin alınarak İspanya merkezi hükümetine bağlanmasını öngörüyor.

Krizin çözülmesi için hiçbir şekilde arabuluculuk talep etmediklerini aktaran Rajoy, kriz çözülene kadar Katalonya'ya daha fazla polis gücünün gönderileceğini ifade etti.

İspanya lideri, erken seçim ihtimalinin ise ufukta görünmediğini söyledi.

Bunun üzerine İspanya Anayasa Mahkemesi, Katalonya parlamentosunun Pazartesi günü yapmayı ve bağımsızlık ilan etmeyi planladığı oturumu iptal etti.

Puigdemont, aynı zamanda Katalonya'da konuşlandırılan İspanya polisinin de bir an önce ülkeyi terk etmesini istiyor.

1 Ekim Pazar günü Katalonya'da düzenlenen bağımsızlık referandumunda polisin güç kullanmasına yönelik görüntüler tepki çekmişti.

Müdahaleler sonucu yaklaşık 900 kişi yaralanmıştı.

Referanduma katılan 2,3 milyon kişinin yüzde 90'ı bağımsızlıktan yana oy kullanmış, katılım oranı yüzde 43'te kalmıştı.

'İspanya, liderlerinden daha iyi' ve 'Konuşalım' yazılı pankartlar dikkat çekti.

Bugün de aynı şekilde bağımsızlık karşıtı Katalanlar ve İspanyollar Barcelona'da bir araya geliyor.

Diğer yandan merkezi Katalonya'da olan çok sayıda şirket ve banka, merkezlerini değiştirmeyi düşünüyor.

CaixaBank ve Sabadell bankaları, merkezlerini Barcelona'dan alıp İspanya'nın başka şehirlerine taşımaya karar verdi.

İspanya hükümeti ise operasyonlarını Katalonya'dan taşımak isteyen şirketlere kolaylık sağlayan bir karar aldı.