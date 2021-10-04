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Dünya

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, La Palma adasına yardım için 200 milyon Euro taahhüt etti

"Yanardağın sadece maddi kayıplar değil, aynı zamanda La Palma vatandaşlarının sağlığı açısından olumsuz sonuçları var"

04 Ekim 2021 10:17

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Kanarya Adaları grubundaki La Palma adasında hâlâ aktif olan yanardağın verdiği zarardan bölgeyi kurtarmak için 200 milyon euro yardım sözü verdi.

Sanchez, Kanarya Adaları'nın etkilenen bölgesine üçüncü ziyaretinin ardından, "Hepimizin önlem almasının, uzmanların ve bilim insanlarının bize söylediklerini yakından takip etmemizin, yanardağ hala aktif olduğu ve lav püskürttüğü için tetikte beklememizin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yanardağın sadece maddi kayıplar değil, aynı zamanda La Palma vatandaşlarının sağlığı açısından olumsuz sonuçları var" ifadelerini kullandı.

Acil durum personeli, etkilenen yerleşim bölgelerindeki hava kalitesini takip ederken, uzmanlar, enkazın şimdiden 25 futbol sahasından daha büyük bir alanı kapladığını tahmin ediyor.

La PalmaPedro SanchezKanarya Adaları
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