İspanya Başbakanı Katalanlara sordu: Bağımsızlık ilan ettiniz mi, etmediniz mi?

Hilal Sarı / İstanbul, 11 Ekim (DHA) – İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Ekim ayının başında merkezi Madrid yönetiminden bağımsızlık ilan etmek için referanduma giden Katalonya Özerk Yönetimi’nden Salı günü Anayasa mahkemesinin yasağına rağmen toplanan mecliste bağımsızlık ilan edilip edilmediğini netleştirmelerini istedi.

Rajoy İspanya hükümetinin herhangi bir önlem almadan önce bu sorunun yanıtını net bilmesi gerektiğini vurguladı.

Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont ve diğer bölgesel liderler Salı günü Katalonya Parlamentosu\'nda bir \"bağımsızlık bildirgesi\" imzalamış, ancak, \"bağımsızlık ilanı\"nı ertelemişti.

İspanya Başbakanı Rajoy, Puigdemont’u “kasıtlı karmaşa” yaratmakla suçladı ve “kesinlik” istediğini söyledi. İspanya Anayasası Rajoy’a bu sorunun yanıtına göre 155. Maddeye göre Katalonya’nın özerkliğini iptal etme ve Madrid yönetimine doğrudan bağlama yetkisi veriyor.