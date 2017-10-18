İspanya AYM'sinden nihai Katalonya kararı

İspanya Anayasa Mahkemesi, Katalonya Özerk Yönetimi'nin bağımsızlık referandumunu düzenlemek için 6 Eylül'de çıkardığı yasanın "geçersiz" olduğuna hükmetti. Kararı, Mahkeme'nin 12 üyesi oy birliği ile aldı.

Kararın gerekçesi olarak Mahkeme'den yapılan yazılı açıklamada, "Kendi geleceğini tayin hakkı ‘İspanya halkları' için tanımlanmamıştır" ifadesi kullanıldı. Buna ek olarak İspanya'dan tek taraflı olarak ayrılmayı teşvik etmenin ya da bu yönde kanun çıkarmanın İspanyol anayasasında tanımlanmış haklar arasında olmadığı kaydedildi.

Anayasa Mahkemesi daha önceden, Madrid hükümetinin talebi üzerine 6 Eylül tarihli yasayı askıya almıştı. Bugünkü nihai karar ile Mahkeme, yasanın ulusal egemenlik ve İspanya ulusunun bölünmez bütünlüğü ilkesini ihlal ettiği ifadesine yer verdi ve anayasaya aykırı olduğuna hükmetti.

Kararın ardından Katalan yönetimi adına bir açıklama yapan bölgesel hükümet sözcüsü Jordi Turull, "Devlet içindeki yürütme organının yargıyı kullanarak yasama organını bloke etmesi ile karşı karşıyayız" ifadesini kullandı.

Barcelona'da referandum yanlıları sokakta

Öte yandan Salı günü bağımsızlık hareketini destekleyen iki Katalan sivil toplum kuruluşunun (STK) liderleri Jordi Sanchez ve Jordi Cuixard'ın "ayaklanmaya kışkırtma" gerekçesiyle tutuklanmaları üzerine Barcelona'da başlayan protesto gösterileri büyüyor.

Sanches ve Cuixard'ın salıverilmesini talep eden on binlerce kişi Katalan bağımsızlığını simgeleyen "estelada" bayrakları ile sokaklara çıktı. Protestocular ellerinde mumlarla, "siyasi mahkûmlara özgürlük" sloganları ile yürüdü.

Gözaltına alınan Katalonya Ulusal Asamblesi (ANC) lideri Sanchez ve bir kültür derneği olan Omnium Culturel'in lideri Cuixard tutuklu yargılanacak. Savcılık, iki STK liderinin 20 Eylül'deki bağımsızlık yanlısı protestoları "kışkırttıkları" suçlamasını yöneltiyor.

Geri sayım devam ediyor

Katalan yönetimi Madrid hükümetinin uyarılarına karşın bağımsızlık referandumunu 1 Ekim tarihinde düzenlemiş, öncesinde ve sonrasında olaylar çıkmıştı. Yüzde 43 oranında katılım gerçekleşen referandumda yüzde 90 oranında bağımsızlığa destek çıkmıştı.

Takip eden günlerde Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont, referandum sonuçlarına göre Katalanların bağımsızlığa hak kazandıklarını söylemiş ama Madrid'le diyalog kurmak adına İspanya'dan ayrıldıklarını ilan etmemişti.

Bunun üzerine İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Puigdemont'a kesin bir karar vermesi için Pazartesi gününe kadar süre tanımış, ancak Katalan liderin kendisine yazdığı mektubun, sorulan soruya yanıt vermemesi nedeniyle mektubu kabul etmeyerek süreyi Perşembe gününe kadar uzatmıştı.

2014 yılından beri İspanyol mahkemeleri Katalan hükümetinin ve meclisinin bağımsızlık referandumu için aldığı kararları geçersiz sayıyor.

İspanyol hükümeti, Katalonya'nın resmen bağımsızlık ilan etmesi durumunda, anayasanın 155. maddesi uyarınca Katalonya'nın özerklik statüsünü iptal edebileceğinin sinyalini veriyor.

AFP,AP,Reuters/ÇÖ,BK

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