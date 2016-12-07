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Spor

İspanya Arda Turan'ı konuşuyor

El Mundo gazetesi, Borussia Mönchengladbach maçında 3 gol atan Arda Turan için "Özür diliyor" başlığını kullandı

07 Aralık 2016 18:13

Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda sahasında oynadığı maçta Borussia Mönchengladbach'ı 4-0 yenen Barcelona'da 3 gol, 1 asist ile oynayan Arda Turan, İspanyol basınından büyük övgü aldı.

Marca gazetesi, "Arda'nın gecesi" başlığı altında verdiği maç haberinde, "Forvette, sol kanatta rakibine büyük zarar verdi ve goller attı. Mükemmeldi. Iniesta'nın takıma dönüşüyle yarattığı etki Arda'nın parıldamasını engelleyemedi." ifadelerini kullandı.

El Mundo gazetesi, "Arda özür diliyor" başlığını atarak, "El Clasico'da eleştiri oklarını üzerine çeken Türk futbolcu, Barcelona'da ilk hat-trick'ine imza attı. Arda, sahada sevdiği yerde oynadı ve kendi yöntemiyle özür diledi. Başlangıçta Messi'ye bir asist ve arkasından 3 gol." diye yazdı.

El Pais, "Türk futbolcu, Barça'nın zaferinin çimentosu oldu. Arda, Nou Camp'tan alkışlarla çıktı." yorumunda bulundu.

El Mundo Deportivo, manşetinde "Öldürücü Arda 2" ifadesini kullanarak, "Türk futbolcu, Almanya'daki ilk maçta olduğu gibi bu kez de Borussia karşısında parıldadı ve 17 dakikada hat-trick yaptı" diye yazdı.

 

Arda partisine davet ediyor

 

Arda'nın gece hayatı olduğuna ilişkin iddiaları haberleştiren Sport gazetesi ise bu kez "Arda, partisine tüm Nou Camp'ı davet ediyor" başlığını attı.

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