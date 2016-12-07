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Spor

3 gol atan Arda Turan gecenin yıldızı!

Arda Turan, Tuncay Şanlı ve Burak Yılmaz'dan sonra Devler Ligi'nde bir maçta 3 gol atan 3. Türk futbolcusu oldu

07 Aralık 2016 11:47

UEFA Şampiyonlar Ligi 6. hafta karşılaşmasında Barcelona, evinde Borussia Mönchengladbach'ı 4-0 yendi. Arda Turan, 3 gol 1 asistle maçın yıldızı oldu.

Şampiyonlar Ligi C Grubu son hafta maçında Barcelona evinde Borussia Mönchengladbach’ı ağırladı.

16’da Lionel Messi ile öne geçen Katalan ekibi Arda Turan’ın 17 dakikada yaptığı hat-trick’le skoru 4-0’a getirdi.

Arda 74’te yerini Marc Cardona’ya bırakırken maç da bu skorla sona erdi.

Daha önceden grup liderliğini garantileyen Barcelona grubu 15 puanla tamamladı. 5 puanda kalan Gladbach ise yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek.
 

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