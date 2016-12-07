3 gol atan Arda Turan gecenin yıldızı!

UEFA Şampiyonlar Ligi 6. hafta karşılaşmasında Barcelona, evinde Borussia Mönchengladbach'ı 4-0 yendi. Arda Turan, 3 gol 1 asistle maçın yıldızı oldu.

Şampiyonlar Ligi C Grubu son hafta maçında Barcelona evinde Borussia Mönchengladbach’ı ağırladı.



16’da Lionel Messi ile öne geçen Katalan ekibi Arda Turan’ın 17 dakikada yaptığı hat-trick’le skoru 4-0’a getirdi.



Arda 74’te yerini Marc Cardona’ya bırakırken maç da bu skorla sona erdi.



Daha önceden grup liderliğini garantileyen Barcelona grubu 15 puanla tamamladı. 5 puanda kalan Gladbach ise yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek.

