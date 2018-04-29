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BBC Türkçe

İspanya antremanında 'Pique Dışarı' tezahüratı yapıldı

Katalonya'nın bağımsızlık referamdumu oylaması sırasında yaşanan olaylara tepki veren Barcelona doğumlu futbolcu Gerard Pique, İspanya Milli Takımı'nın antremanı sırasında taraftarlarca yuhalandı.

29 Nisan 2018 20:30

Katalonya'nın bağımsızlık referamdumu oylaması sırasında yaşanan olaylara tepki veren Barcelona doğumlu futbolcu Gerard Pique, İspanya Milli Takımı ile çıktığı antreman sırasında taraftarlar tarafından yuhalandı.

Dünya Kupası eleme grubu karşılaşması için başkent Madrid'in dışında kampa giren İspanya Milli Takımı'nın çalışması Pique'nin protesto edilmesi nedeniyle planlandığından erken sonlandı. İspanya, Cuma günü Arnavutluk ile karşılaşacak.

İspanyol taraftarların Pique'ye küfürlü tezahüratta bulunduğu ve "milli takımı bırak" diye bağırdığı bildirildi.

30 yaşındaki futbolcu, Barcelona'nın Las Palmas ile oynadığı karşılaşma sonrası "eğer sorun olarak görülüyorsa milli takımı bırakabileceğini" açıklamıştı.

Pique, Pazar günü gerçekleştirilen referandum devam ederken de sosyal medya hesabı üzerinde Katalanlara destek veren paylaşımlarda bulundu.

Las Palmas karşısında seyircisiz çıkma kararı alan Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu gelen eleştiriler karşısında bu kararı savundu.

Bartomeu, Barcelona yönetiminden iki kişinin istifasına neden olan kararla ilgili olarak, "Kapalı kapılar ardında oynama kararı aldım çünkü tamamen boş bir statta oynayarak yaşananların ne denli kabul edilemez olduğunu göstereceğimizi düşündük" dedi.

Bartomeu ayrıca kulübün Salı günü gerçekleşecek genel greve katılacağını ve tüm kulüp aktivitelerinin durdurulacağını açıkladı.

Kulübün bir dönem oyuncusu ve sonra teknik direktörü olan Pep Guardiola ise Katalan radyo kanalına yaptığı açıklamada, seyircisiz maça çıkma kararını eleştirdi.

İngiliz ligi takımlarından Manchester City'yi çalıştıran Guardiola, "Ben asla maça çıkmazdım. Eğer sonunda bu maçı oynamanız gerekiyorsa bunu seyirci önünde yapar ve sonuçlarına katlanırsınız" diye konuştu.

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