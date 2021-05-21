İspanya, 7 Haziran'dan sonra aşı şartıyla AB üyesi olmayan ülkelerin vatandaşlarına kapılarını açacak

Sputnik'te yer alan habere göre, Madrid'de gerçekleşen FITUR Uluslararası Turizm Fuarı'nda konuşan Sanchez, turizmin geri dönüşünün İspanya'nın ekonomik toparlanmasının temel gücü olacağını belirterek, hangi ülkeden olduğuna bakılmaksızın tüm Covid-19 aşısı olan turistlere 7 Haziran'dan itibaren kapılarını açacaklarını söyledi.

Sanchez ayrıca, 24 Mayıs'tan itibaren de tüm Koronavirüs riski düşük ülke vatandaşlarının negatif PCR testi ibraz ederek İspanya'yı ziyaret edebileceklerini ifade etti.

Sanchez, Turizm Bakanı Maria Reyes Maroto ve Sağlık Bakanı Carolina Darias ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, AB genelinde geçerli olacak dijital aşı sertifikasının tanıtımını yaptı.

Sanchez sertifikaya ilişkin, "Bu bir pasaport veya zorunluluk değil, sadece hareketi kolaylaştıran bir mekanizma. Sertifika, yolcuların ülkeye varışta karmaşık kontrollerden geçmesini ortadan kaldırmaya yardımcı olacak" dedi.