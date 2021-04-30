İspanya, 60 yaş altında AstraZeneca aşısının iki dozu arasındaki süreyi 16 haftaya çıkardı

İspanya'da yeni tip Koronavirüse (Covid-19) karşı yürütülen aşılama kampanyasında, 60 yaş altında kişilere uygulanan AstraZeneca aşılarının 2 dozu arasındaki süre boşluğunu 4 hafta daha uzatma kararı alındı. Böylelikle 2 doz arasındaki süre 3 aydan 4 aya çıkarılmış olacak.

Sputnik'te yer alan habere göre, İspanya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 60 yaş altı kişiler için AstraZeneca'nın Koronavirüs aşısının birinci ve ikinci dozları arasındaki sürenin 12 haftadan 16 haftaya çıkarılacağı ifade edildi.

​Bakanlık, süre uzatma kararının, aşıya yönelik değişen güvenlik kurallarını en iyi şekilde nasıl ele alacaklarını belirlemek için daha fazla nefes alma alanı sağladığını belirtti.

İspanya başlangıçta AstraZeneca'yı 18-65 yaş arası için uygulasa da, daha genç insanlarda kan pıhtılaşmasıyla ilgili endişeler nedeniyle ülkede aşının kullanımı 60 yaş üstü vatandaşlarla sınırlandırılmıştı.