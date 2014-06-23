T24 LogoT24 Logo
Spor

İspanya 3 puanla veda etti: 3-0

Dünya Kupası B Grubu'nda ikinci tur şansı kalmayan İspanya ve Avustralya maçında, son şampiyon Boğalar, 3-0 kazandı

23 Haziran 2014 23:58

Dünya Kupası B Grubu’nda Avustralya ile İspanya karşı karşıya geldi.

Arena da Baixada’da oynanan mücadeleyi son şampiyon 3-0 kazandı.

İlk 2 maça göre farklı bir kadro ile sahaya çıkan Avrupa temsilcisi, Brezilya’ya puansız veda etmeyi istemiyordu. Moralsiz İspanya, baştan sona üstün oynadığı mücadelede 36. dakikada David Villa’nın golüyle 1-0 öne geçti.

İlk yarıyı önde tamamlayan Boğalar, 69. dakikada bir başka golcü oyuncusu Fernando Torres’in golüyle skoru 3-0′a getirdi.

Oyuna Villa’nın yerine giren Juan Mata, karşılaşmada son sözü söyledi ve 82. dakikada skoru 3-0 yaptı.

Mücadelenin geride kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmayın İspanya, 2014 Dünya Kupası’na grupta 3 puanla 3. sırada veda etti.

Avustralya ise 2010 Dünya Kupası’ndan sonra 2014 Dünya Kupası’na da gruplarda veda etti.

 

ETİKETLER

ispanyaavustralyadünya kupası

İlgili Haberler

Hollanda 3'te 3 yaptı, liderliği kaptı: 2-0

2014 Dünya Kupası B Grubu'ndaki Hollanda, Şili'yi 2-0 yendi ve gruptan lider olarak olarak 2. tura çıktı. Şili de, grup ikincisi olarak bir üst tura çıktı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24