İspanya 3 puanla veda etti: 3-0

Dünya Kupası B Grubu’nda Avustralya ile İspanya karşı karşıya geldi.

Arena da Baixada’da oynanan mücadeleyi son şampiyon 3-0 kazandı.

İlk 2 maça göre farklı bir kadro ile sahaya çıkan Avrupa temsilcisi, Brezilya’ya puansız veda etmeyi istemiyordu. Moralsiz İspanya, baştan sona üstün oynadığı mücadelede 36. dakikada David Villa’nın golüyle 1-0 öne geçti.



İlk yarıyı önde tamamlayan Boğalar, 69. dakikada bir başka golcü oyuncusu Fernando Torres’in golüyle skoru 3-0′a getirdi.



Oyuna Villa’nın yerine giren Juan Mata, karşılaşmada son sözü söyledi ve 82. dakikada skoru 3-0 yaptı.

Mücadelenin geride kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmayın İspanya, 2014 Dünya Kupası’na grupta 3 puanla 3. sırada veda etti.

Avustralya ise 2010 Dünya Kupası’ndan sonra 2014 Dünya Kupası’na da gruplarda veda etti.