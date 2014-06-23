Hollanda 3'te 3 yaptı, liderliği kaptı: 2-0

Brezilya'nın evsahipliğinde düzenlenen 2014 Dünya Kupası'nda B Grubu'ndaki liderlik maçında, Hollanda ve Şili karşı karşıya geldi.

Maç boyunca dengede giden maçta, 77. dakikada Leroy Fer ve 90+2'de Memphis Depay'ın attığı gollerle Hollanda'nın gruptan lider olarak ikinci tura yükseldi.

İki takımın 11'leri

Hollanda: Cillessen, Vlaar. De Vrij, Blind, De Jong, Janmaat, Sneijder, Robben, Kuyt, Lens, Wijnaldum

Şili: Bravo, Mena, Silva, Gutierrez, Medel, Isla, Jara, Aranguiz, Diaz, Vargas, Sanchez

Gruptan çıkmayı 2. maçlardan sonra garantileyen Hollanda ve Şili, grup liderliği için Corinthians Arena'da karşı karşıya geldi.

Bu maça çıkarken Şili'nin averajla önünde, lider durumda yer alan Hollanda'ya beraberlik de yetiyordu. Şili ise B Grubu'nu ilk sırada bitirmek için kazanmak zorundaydı. Ayrıca Hollanda'da sarı kart cezalısı olan Robin ven Persie, Şili karşısında takımdaki yerini alamadı.

Galibiyete ihtiyacı olan Şili maça hızlı başladı. 23. dakikadaki güzel köşe vuruşu organizasyonunun ardından Felipe Gutierrez'in sert şutu üstten auta çıktı. İlk devrede dakikalar ilerledikçe Şili de daha fazla adamla hücum etmeye başlarken, Hollanda karşısında pozisyon üretmekte ise yetersiz kaldılar.

Ancak alınan bu risklerin ardından Arjen Robben, iki kez Şili savunmasını eksik yakaladı. 33'te istediği pası arkadaşlarına aktaramayan Robben, 40'ta ise sol çapraza çekip iyi vurdu ancak yandan auta gitti.

Soyunma odasına golsüz eşitlikle gidildi.

İkinci yarıda ise tempo düşüktü. Ancak maçtaki dengeyi bozan gol, 50. dakikada Hollanda'dan geldi. Janmaat'ın kullandığı serbest vuruşta, kale sahası üzerinde boş kalan Leroy Fer kafayla Şili ağlarını havalandırdı ve oyuna girdikten 2 dakika sonra takımını 1-0 öne geçirdi.

Karşılaşmanın skorunu ise yine oyuna sonradan giren bir isim belirledi. Robben, 90+2'de sol kanattan çok etkili geldi ve kale sahasına kesti. Oraya iyi hareketlenen Depay, boş ağlara topu gönderdi ve Hollanda'yı 2-0'lık üstünlüğe taşıdı. Sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan Hollanda, 9 puanla B Grubu'nu yenilgisiz lider olarak tamamladı. Şili ise 6 puanla bir üst tura yükseldi.