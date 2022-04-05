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Dünya

İspanya, 25 Rus diplomat ve personeli sınır dışı etme kararı aldı

"Ukrayna'nın Bucha şehrinde yaşanan sivil katliamına ilişkin gördüğümüz, dayanılmaz görüntüler bizleri derinden üzüyor"

05 Nisan 2022 19:40

Avrupa ülkeleri Rus diplomatları sınır dışı etmeye devam ediyor. Son olarak da İspanya, 25 Rus diplomat ve personeli sınır dışı etme kararı aldı

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