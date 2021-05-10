İspanya, 2024'e kadar tüm kamu otoyollarını ücretli yapacak

İspanya, üç yıl içinde tüm kamu otoyollarını ücretli yapmayı planlıyor.

Euronews'un haberine göre Madrid hükûmeti, yol bakımları için kamu bütçesine güvenmek yerine, her sürücünün otoyolları kendi kullanımı için ödeme yapması gerektiğini söyledi. Yeni planlara göre, sürücüler İspanya'nın tüm yüksek hızlı otoyollarının yanı sıra diğer ulusal ve bölgesel yolları kullanmak için de ödeme yapacak.

Barselona merkezli bir araştırma grubu olan Ulaştırma Yenilik Merkezi'nin Direktörü Sergi Saurí, böyle bir planın uygulanmasının radikal bir değişiklik olacağını, ancak bunun İspanyolların beklediği bir şey olduğunu söyledi.

Saurí ek olarak, “Bazı ülkelerde bu zaten oluşturulmuş bir sistem. Ayrıca vergi mükelleflerinden gelen tüm bu para bakıma gidecek. " dedi.