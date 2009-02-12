İspanya 15 yıl sonra resmen durgunluğa girdi

İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü (INE), 2008'in son iki çeyreğinde ekonomik küçülme olduğunu açıklayarak, 15 yıl sonra İspanya'da ilk kez ekonomik durgunluk yaşandığı yorumlarını doğruladı.



İspanya Merkez Bankası ve diğer ekonomik kurumların geçtiğimiz aylarda açıkladıkları rakamlara dayanılarak yapılan İspanya'nın ekonomik durgunluğa girdiği yönündeki yorumlar, INE'nin bugün açıkladığı resmi rakamlarla da kesinlik kazandı.



Söz konusu yorumlarda, İspanya ekonomisinin son olarak 1993 yılının ilk çeyreğinde düşüş yaşadığı hatırlatılırken, 2008'in son çeyreğinde yüzde 1'lik düşüş görüldüğü belirtildi. 2008 yılının genel rakamlarına göre, İspanyol ekonomisinin, 2007'ye oranla 2.5 puan daha azalarak yüzde 1,2'lik büyüme kaydettiği bildirildi.

