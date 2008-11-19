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Ekonomi

İspanya 15 yıl sonra ilk kez küçüldü

İspanya ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0.2 daraldı ve 15 yıl sonra ilk kez küçüldü.

19 Kasım 2008 02:00

İspanya ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0.2 daraldı ve 15 yıl sonra ilk kez küçüldü.

İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü (INE), 2008 yılı Temmuz-Eylül ayları arasındaki 3. çeyrekte ekonominin yüzde 0.2’lik küçülme yaşadığını açıkladı. Son 15 yılda ilk defa, İspanya’nın ekonomik büyümesinde olumsuz bir istatistik çıktığı belirtildi.

Son olarak 1993 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 0.3’lük küçülme görülen İspanyol ekonomisinde 15 yıl aradan sonra yeniden yaşanan düşüş, mevcut ekonomik krizin etkisiyle tüketim ve yatırımın azalmasına bağlandı.

Uzmanlar, İspanyol ekonomisinin son yıllarda göstermiş olduğu kalkınma hızının gelecek aylardan itibaren yavaşlamaya gireceği ve Almanya, İtalya veya Japonya’da olduğu gibi ekonomik durgunluk yaşanacağı görüşünde birleşiyor.

Bu arada, İspanya Merkez Bankası Direktörü Miguel Angel Fernandez Ordonez, krizin daha da büyüyebileceği uyarısında bulunarak, sosyalist Zapatero hükümetine, her şeye rağmen bütçe açığının yüzde 3 limitinin üzerine çıkarılmaması tavsiyesinde bulundu.

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