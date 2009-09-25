İspanya 11'e 10 kala'yı beğendi

El Mundo gazetesi, "Sadece olağanüstü denilebilir. Basit ve derinden güzel bir film" diye yazdı. ABC gazetesi ise "Evini anıları, kağıtları, eşyaları ile bir çarşıya dönüştürmüş ve geçmişini koleksiyon yaparak biriktiren yaşlı bir adamın olağanüstü bir portresi" ifadesini kullandı.La Razon da "Yeni yönetmenler ödülüne layık olabilecek kaliteli bir çekim, güzel bir film" şeklinde övgüde bulundu.San Sebastian kentinin en büyük gazetesi "Diario Vasco" ise "Karakterler arasındaki konuşmalarda hiçbir zaman ses tonu yükselmiyor" yorumunda bulundu.Festivale filmin yapımcıları Nida Karabol Akdeniz ve Tolga Esmer'in yanı sıra filmin oyuncusu Nejat İşler ile gelen yönetmen Pelin Esmer, düzenlediği basın toplantısında, filmi yaparken amcasının hayatından esinlendiğini söyledi.Esmer, son yıllarda Fatih Akın ve Nuri Bilge Ceylan gibi birçok Türk yönetmenin uluslararası sinema festivallerinde başarısının nedenlerine ilişkin bir soruyu yanıtlarken, "Kendimizi anlatmak için daha fazla bekleyemezdik, zaten yeterince bekledik. İyi film yapmak için iyi bir döneme de denk gelmek gerektiğine inanıyorum. Mükemmel yönetmenlerimiz var ve artık sinemamız tanınıyor. Belki de Türk sinemasına artık daha fazla merak var. Ayrıca sinemada dijital teknoloji dünyada çok şey değiştirdi ve özellikle Türkiye'de çok şey değiştirdiğine, sinema sektörünü demokratikleştirdiğine inanıyorum. Türkiye değişen, çok canlı olan bir ülke ve artık ağzımızı kapatmayacağımıza inanıyorum" değerlendirmesini yaptı.Pelin Esmer, kadın yönetmenlerin durumuyla ilgili bir soru üzerine de, "Sinemada milliyet veya cinsiyet ayrımı olduğuna inanmıyorum. Burada olmam da buna bir cevap. Türkiye'de mükemmel kadın yönetmenlere sahibiz. Ben yönetmen olarak engelle karşılaşmadım, aksine çalıştığım zamanda avantajlara bile sahip oldum" dedi.