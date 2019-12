Ispanak ve kereviz kansızlığa iyi geliyor

Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu, ıspanak ve kerevizin kansızlığa iyi geldiğini söylüyor. Saraçoğlu Milliyet’te yayımlanan yazısında (27.01.09), ıspanak ve kerevizin faydalarını anlatıyor:



“Değerli okuyucu, bugün sizlere ıspanağı tanıtmaya çalışacağım. Ispanak üzerine araştırmalarım 25 yıl öncesine dayanır, halen dönem dönem üzerinde çalışmalarımı sürdürmekteyim. Ispanak üzerine olan yazımın ikinci bölümünde antidepresan etkisini ve anksiyete şikâyetlerine karşı nasıl etkili olabildiğini anlatacağım.



Ispanak, genel olarak tek başına kür olarak kullanılmayan ancak diğer sebze türleriyle karıştırılarak kullanılan bir bitkidir. Bazı bitkilerdeki etkin maddelerin gücünü artırabilmek ve yine o etkin maddelerin bağırsaklarda emilebilmesi için ıspanağın yardımına mutlaka ihtiyaç vardır. Bunun en güzel örneği, demire bağlı kansızlığa karşı ıspanak-kereviz karışım kürüdür. Tek başına ıspanak veya tek başına kereviz kürü uygulayarak demir eksikliğine bağlı kansızlığa karşı savaşmak mümkün değildir. Mutlaka, bu iki sebzenin beraberce kullanılması şarttır. Aksi takdirde sonuç alınması mümkün değildir.



Öyle besinler vardır ki içerdiği demir oranı az olmasına rağmen, tüketilmeleri durumunda içerdiği demirin hemen hemen tamamı bağırsaklarda emilebilmektedir. Ispanak-kereviz karışımı içerdikleri demirin neredeyse tamamını vücudumuza kazandırmaktadır. Ne tek başına ıspanak kürü, ne de tek başına kereviz kürü kandaki demir açığını kapatmaya yeterli değildir. Aksine, her ikisi de tek başına kullanıldıkları takdirde demirin vücudumuz tarafından alınmasını engellemektedirler.



Ispanağın içerdiği oksalat ve fosfat, demirin bağırsaklardaki emilmesini engellemektedir. Bir insanın günlük C vitamini ihtiyacı, 100 gram çiğ ıspanaktan rahatlıkla karşılanabilir. Ancak ıspanağı çiğ olarak tüketmek pek o kadar damağa hitap etmeyebilir. Ispanağın haşlanması esnasında içerdiği C vitamini önemli ölçüde kayıp olmaktadır. Demirin bağırsaklarımız tarafından emilmesini kolaylaştırıcı yardımcı madde ise C vitaminidir. Ispanağın içerdiği demir alımı, haşlanmasından dolayı azalmaktadır. Çünkü haşlama esnasında C vitamini büyük oranda yok olmaktadır. Ancak, ıspanak-kereviz karışımı öylesine güçlü bir karışımdır ki, vücudumuzdaki demir metabolizmasını en iyi şekilde aktive eder.



Günün kürü



Güçlü bir karışım



Kür için 250 gram taze ıspanak ve 200 gram kabuğu soyulmuş kereviz kullanılır. Kaynamakta olan bir litre suyun içerisine 200 gram ince dilimlenmiş kerevizi atınız ve hafif ateşte 10 dakika haşlayınız. 10 dakika tamamlandıktan sonra üzerine 250 gram ıspanağı ilave ediniz ve yine ağzı kapalı olarak 5 dakika daha haşlamaya devam ediniz. Daha sonra soğumaya bırakınız. Soğuduktan sonra süzerek suyunu temiz bir şişeye koyunuz.



Sabah aç karnına veya kahvaltıdan bir saat sonra bir su bardağı içilir. Akşam aç karnına veya akşam yemeğinden bir saat sonra bir su bardağı içilir. 15 gün müddetle sabah ve akşam içimleriyle gün atlamadan devam edilir. 15 gün sonra 10 gün ara verilir. 10 gün aradan sonra aynı şekilde tekrar sabah ve akşam olmak üzere 15 gün kereviz-ıspanak kürüne devam edilir. Toplam 30 günlük uygulama ile kür tamamlanmış olur.



200 gram kerevizin yumrularının yerine kerevizin sadece taze ve yeşil olan yapraklarını ve saplarını da kullanabilirsiniz. Üç adet saplı (dallı ve yapraklı kısımları, yaklaşık 150 gram) kereviz yeterli olabilecektir. Bu takdirde haşlama süresi 3 dakikadır. 3 dakika tamamlandıktan sonra 200 gram ıspanak ilave edilerek 5 dakika daha haşlamaya devam edilir. Ilıdıktan sonra süzülür ve temiz bir şişeye doldurulur. Tüketim şekli yukarıda belirtildiği gibidir.



Biliyor muydunuz?



Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre dünya nüfusunun yüzde 30’unda kansızlık (anemi) rahatsızlığı vardır. Bu rahatsızlık daha çok az gelişmiş ülkelerde görülmektedir.



Ülser ve ıspanak



Mide ve onikiparmak bağırsağı ülseri olanların ıspanak tüketiminde dikkatli olmaları gerekir. Bazı ülser hastalarında ıspanak tüketimi öylesine olumsuz etkilidir ki, ıspanak tüketildikten kısa bir zaman sonra ülserin tipik şikâyetleri kendini göstermeye başlar.”