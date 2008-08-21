Ispanağın tahtına bulgur oturdu

Birçok önemli özelliği bünyesinde barındıran bulgur, Mayo Clinic beslenme uzmanları tarafından da “en değerli 10 yiyecek” arasına dahil edildi.



Bulgur, Türk mutfağında Anadolu'da önemli yeri olan besin maddelerinden biridir. Bulgur B grubu vitaminler, potasyum, demir ve fosfor açısından zengin olup kuru baklagiller ile beraber pişirildiğinde besin kalitesi daha çok artıyor. Bu da bizim için vazgeçilmez olmasını sağlar.



Hamilelere folik asit



Lif içeriği yüksek bir besindir. Kan şeker düzeyinde çok fazla dalgalanmalara yol açmaz, bağırsak ve kalp-damar sağlığını koruyucu etki yapar. Potasyum içeriği yüksek olduğu için böbrek hastalarında kanda potasyum değerleri yükseldiğinde tüketilmemesi gerekir. Yapısında folik asit de barındırdığı için hamile kadınların tüketimi önemlidir. Folik asit, anne için önemli olduğu kadar bebeğin gelişimi için de önemlidir. Bulgur sarı ya da biraz daha esmer bir tonda renklere sahip olabilmekte, rengi açıldıkça daha çok soyma işlemi geçirdiği için besin değeri düşer. Besin kalitesi kuru baklagillerle beraber kullanıldığında daha çok artar. Buna örnek verecek olursak; mercimek köftesi ve ezogelin çorba akla ilk gelen yemeklerdir.



Faydalanın



Bunun dışında bulgurdan pirincin kullanıldığı birçok yemekte faydalanılabilir. Maydanoz çorbasına çok yakışır. Ispanağı bazen pirinç yerine bulgur koyarak pişirebilirsiniz. Kısır, yine çocukların da severek tükettiği bir besindir. Besin kalitesini düşündüğümüzde bulgur, yemek kültürümüzdeki yerini unutmadan tüketmeye devam etmemiz gereken önemli bir besindir. Sağlıklı nesillerin yetişmesi için elimizde olan değerleri değerlendirmeliyiz.



Bulgur şişmanlatmıyor



Bulgur mükemmel bir tam tahıl örneğidir. İçerisinde bol miktarda vitamin ve mineral var. Özellikle E vitamini ve B vitamininden zengin olan bu yiyeceğin çok önemli bir özelliği de bir tam besin olması, yani düşük glisemik indekse sahip olmasıdır. Bu özellikleri nedeniyle dünyanın en önemli sağlık merkezlerinden Mayo Clinic beslenme uzmanları bulguru “en değerli 10 yiyecek” arasına dahil ettiler. Eğer hem çok kaliteli hem de düşük glisemik yüklü beslenerek kilo almak istemiyorsanız bulguru daha çok kullanın.



(Tempo 24)

