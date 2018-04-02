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Ekonomi

İSO'da Meslek Komiteleri ve Meclis Üyesi Seçimleri yapıldı

İstanbul, 2 Nisan (DHA) - İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) 2018-2022 döneminde görev yapacak Meslek Komitesi ve Meclis Üyeleri bugün gerçekleştirilen seçimle belirlendi

02 Nisan 2018 21:53

İstanbul, 2 Nisan (DHA) - İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) 2018-2022 döneminde görev yapacak Meslek Komitesi ve Meclis Üyeleri bugün gerçekleştirilen seçimle belirlendi. İki bine yakın sanayicinin sandık başına gittiği seçimlerde, 295 Meslek Komitesi üyesi ve 120 Meclis Üyesi belirlendi.
Türkiye’nin 18 bini aşkın üyesiyle en büyük sanayi odası olan İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) 2018-2022 döneminde görev yapacak Meslek Komitesi ve Meclis Üyeleri bugün gerçekleştirilen seçimle belirlendi.
İSO’da 2 bine yakın seçmenin 55 Meslek Komitesi temsilcisi için sandık başına gittiği ve sakin bir atmosferde geçen seçimlerde, 295 Meslek Komitesi üyesi seçildi. İSO’daki 55 Meslek Komitesinde yapılan seçimlerle yeni dönemdeki İSO Meclis Üyeleri de belirlendi. Buna göre daha önce 105 olan İSO Meclis Üyesi sayısı 120’ye çıktı.
Meslek Komitesi seçimlerinde İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, 5 No’lu Hayvansal Gıda Ürünleri Sanayi Komitesinden seçime girdi. Erdal Bahçıvan’ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Bahçıvan Gıda’nın içinde bulunduğu listeye, İstanbul Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz’un liderlik ettiği liste rakip oldu. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, rakip listeye 18’e karşı 79 oyla galip geldi.
İSO’nun Meclis Başkanlık Divanı ile 11 kişiden oluşacak Yönetim Kurulu ve Başkanı, 7 Nisan Cumartesi günü Odakule’de yapılacak seçimle belirlenecek.

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