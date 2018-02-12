İSO/Bahçıvan: Yıldız Holding ile finans dünyası, sağduyuya dayalı bir çözümde buluşmalı

İstanbul, 12 Şubat (DHA) - İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Yıldız Holding’in finansal durumuna ilişkin basına da yansıyan haberlere değerlendirerek, Yıldız Holding’in, Türkiye’de gelişip büyüyerek, dünyaya açılmış Türkiye’nin önemli bir marka değeri olduğunu söyledi.

Bahçıvan, “Yıldız Holding, bugüne kadar gerçekleştirdiği yatırımlarla, sağladığı aş ve iş imkanlarıyla ekonomimize, insanlarımızın yaşamına değerli katkılarda bulunmuştur.

“Gerek yurtiçinde ve gerek yurtdışında yaptığı büyük yatırımlar ve sergilediği başarılarla, Yıldız Holding’in aynı başarıyı gelecekte de sergilemeye devam etmesi, ekonomi ve iş dünyamız açısından büyük önem taşımaktadır.

“Bu çerçevede iş dünyası ile finans kesimi arasında karşılıklı diyalog ve iş birliğinin olması, muhtelif defalar da ifade ettiğimiz gibi aynı gemide olan her iki kesime de büyük faydalar sağlar.

“Yıldız Holding ile bankalar arasında her iki tarafın da sağduyu eşliğinde bir çözüm üzerinde mutabık kalmaları ekonomimiz açısından fayda oluşturacaktır” dedi.

Bizim Toptan ve Ülker Bisküvi tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu\'na (KAP) yapılan açıklamada, Yıldız Holding\'in geçen hafta grubun 2017 kesinleşmemiş finansal sonuçlarına yönelik bankalar ile olağan toplantısını gerçekleştirdiği belirtilirken, Yıldız Holding\'in 2017\'yi yüzde 22 büyüme ile 42.3 milyar lira ciro ile tamamladığını; 2018 yılında da toplamda yüzde 19 büyüme öngörüldüğünü açıklandı.

KAP tarafından yapılan konu ile ilgili açıklamada ise, Bizim Toptan ve Ülker Bisküvi\'nin kısa vadeli kredilerinin toplanarak uzun vadeli bir sendikasyon kredisine çevilmesi kapsamında bir kredisi bulunmadığı belirtildi.