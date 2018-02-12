T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

İSO/Bahçıvan: Yıldız Holding ile finans dünyası, sağduyuya dayalı bir çözümde buluşmalı

İstanbul, 12 Şubat (DHA) - İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Yıldız Holding’in finansal durumuna ilişkin basına da yansıyan haberlere değerlendirerek, Yıldız Holding’in, Türkiye’de gelişip büyüyerek, dünyaya açılmış Türkiye’nin

12 Şubat 2018 19:05

İstanbul, 12 Şubat (DHA) - İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Yıldız Holding’in finansal durumuna ilişkin basına da yansıyan haberlere değerlendirerek, Yıldız Holding’in, Türkiye’de gelişip büyüyerek, dünyaya açılmış Türkiye’nin önemli bir marka değeri olduğunu söyledi.
Bahçıvan, “Yıldız Holding, bugüne kadar gerçekleştirdiği yatırımlarla, sağladığı aş ve iş imkanlarıyla ekonomimize, insanlarımızın yaşamına değerli katkılarda bulunmuştur.
“Gerek yurtiçinde ve gerek yurtdışında yaptığı büyük yatırımlar ve sergilediği başarılarla, Yıldız Holding’in aynı başarıyı gelecekte de sergilemeye devam etmesi, ekonomi ve iş dünyamız açısından büyük önem taşımaktadır.
“Bu çerçevede iş dünyası ile finans kesimi arasında karşılıklı diyalog ve iş birliğinin olması, muhtelif defalar da ifade ettiğimiz gibi aynı gemide olan her iki kesime de büyük faydalar sağlar.
“Yıldız Holding ile bankalar arasında her iki tarafın da sağduyu eşliğinde bir çözüm üzerinde mutabık kalmaları ekonomimiz açısından fayda oluşturacaktır” dedi.
Bizim Toptan ve Ülker Bisküvi tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu\'na (KAP) yapılan açıklamada, Yıldız Holding\'in geçen hafta grubun 2017 kesinleşmemiş finansal sonuçlarına yönelik bankalar ile olağan toplantısını gerçekleştirdiği belirtilirken, Yıldız Holding\'in 2017\'yi yüzde 22 büyüme ile 42.3 milyar lira ciro ile tamamladığını; 2018 yılında da toplamda yüzde 19 büyüme öngörüldüğünü açıklandı.
KAP tarafından yapılan konu ile ilgili açıklamada ise, Bizim Toptan ve Ülker Bisküvi\'nin kısa vadeli kredilerinin toplanarak uzun vadeli bir sendikasyon kredisine çevilmesi kapsamında bir kredisi bulunmadığı belirtildi. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHASanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan Yıldız HoldinginYıldız Holdingin TürkiyedeTürkiyeninBahçıvanHoldingYıldız HoldinginBizim ToptanBisküviKamuyu Aydınlatma Platformu KAPYıldız HoldingKAP

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24