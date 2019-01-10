T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

İSO/Bahçıvan: KOBİ Değer Kredisi ekonomi için can suyu olacak

İstanbul, 10 Ocak (DHA) - İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, "KOBİ Değer Kredisi" destek paketinin, ekonomi için can suyu olacağını söyledi

10 Ocak 2019 18:26

İstanbul, 10 Ocak (DHA) - İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, \"KOBİ Değer Kredisi\" destek paketinin, ekonomi için can suyu olacağını söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı \"KOBİ Değer Kredisi\" tanıtım toplantısında konuşan Bahçıvan, destek paketinin üretim ve istihdam hayatının gücüne güç katağını belirtti ve ekledi:
“Üretimi, hayatımızın ve ekonomimizin en önemli can damarı olan KOBİ’lerimizin temel sorunu olan finansman adına bugün açıklanan destek paketini, bu nedenle çok önemli ve anlamlı buluyoruz.
“Firmalarımızın rasyonel hedefler doğrultusunda değerlendirecekleri bu imkan desteğiyle gerek üretim hayatımıza gerek istihdam hayatımıza ve de ihracatımıza değerli bir katkının oluşacağını ümit ediyoruz.
“Bir başka boyutuyla bakacak olursak; ‘KOBİ Değer Kredisi’ paketinin 2019 yılının genel ekonomik süreci içinde yılın başında açıklanmış olması da, ekonomide moral değerleri yükseltmek adına yeni yıla pozitif bir başlangıç oluşturacaktır.” (Fotoğraflı)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ocak DHASanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal BahçıvanDeğer Kredisi" destekHazineMaliye Bakanı Berat AlbayrakınDeğer Kredisi"BahçıvandestekKOBİlerimizinDeğer Kredisi paketininFotoğraflı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24