İSO ve GE “sanayinin dijital dönüşümü” için iş birliği yaptı

İstanbul, 15 Şubat (DHA) - İstanbul Sanayi Odası (İSO), 18 bini aşkın üyesinin dönüşümüne katkı sunmak amacıyla, alanında dünyanın en gelişmiş şirketlerinden biri olan GE Dijital ile iş birliği anlaşması imzaladı.

Anlaşma sayesinde İSO üyesi sanayi firmaları dijitalleşme yolculuklarında GE’den teknik, finansal ve iş süreçlerinde danışmanlık hizmetleri alarak dijital yol haritalarını oluşturacak, üretkenlik, ciro, karlılık artışı, maliyetlerin azalması ve imalat kalitesinde iyileşmelere yönelik emin adımlar atabilecek.

İSO, şirketlerin üretkenlik, ciro, kalite, enerji verimliliğinde artış, maliyetlerinde azalma ve süreçlerde yalınlaşmasını hedefleyen dijitalleşme konusunda dönüşüm sağlayacak önemli bir girişime imza attı. İSO, 18 bini aşkın üyesinin dijital dönüşümüne ışık tutmak amacıyla dünyanın önde gelen dijital dönüşüm hizmet sağlayıcısı GE Dijital ile iş birliği yaptı. İki kurum arasında yapılan iş birliği; dijitalleşme yolundaki İSO üyesi sanayi firmalarına yeni bir ufuk çizecek, önlerini daha iyi görmelerini sağlayacak. Şirketler, özellikle dijitalleşme yatırımı yaparken ihtiyacı olan adımları zamanında ve kanıtlanmış tecrübelere dayalı olarak atabilecek.

İSO’nun Odakule binasında gerçekleştirilen iş birliği anlaşması imza törenine, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ve GE Dijital CEO’su William Ruh katıldı.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, “Dijitalleşme tüm sektörlerde oyunun kurallarını yeniden yazacak ve imalat sanayinde ise tamamen oyun değiştirici bir rol üstlenecek. Üretim modellerinden yönetim kültürüne, müşteri ilişkilerinden tedarik zincirine kadar tüm halkalar dijitalleşmeden nasibini alacak. İSO olarak biz de üyelerimizi bu yolculukta en güvenilir iş ortağı olarak desteklemeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Ulusal çapta, üretimde dijital dönüşüm stratejisi belirlenmeli

Anlaşmanın sanayiciler için önemine dikkat çeken İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan “Uluslararası coğrafi üretim dinamiklerin de yeniden şekilleneceği bu dijital çağda, ülke olarak bu değişimi kaçırmamak için ulusal çapta, üretimde dijital dönüşüm stratejisinin, teşvik-destek sistemi, insan kaynakları ve eğitim politikalarını da içerecek şekilde belirlenmesi ve etkin bir şekilde uygulanması gerektiğini düşünüyoruz.

Dijitalleşmeyi bir noktada Veri Ekonomisi olarak da yorumlayabiliriz. Süreçlerinizde anlamlı veriler üretebilmek ve bu verileri hem insan gücünü değerlendirmek hem de makinelerin kullanımı için anlamlandırmak önemli bir yetkinlik olarak karşımıza çıkıyor” diye konuştu.

“Sanayinin dijital dönüşümünü desteklemekten gurur duyuyoruz”

Dünyada dijitalleşmeye yön veren kuruluşlardan olan GE Dijital’in CEO’su William Ruh ise GE’nin büyük bir sanayi şirketi olarak son birkaç yıl içinde inanılmaz bir dijital dönüşüm yaşadığına dikkat çekerek, “Varlık yönetiminden üretim süreçlerimize ve çalışanlarımızın çalışma şekillerini dijitalleştirmeye kadar her şeyi gözden geçirdik” dedi. Dünya genelinde sanayi sektörünün dijitalleşmesini desteklemekten gurur duyduklarını belirten Ruh, “Özellikle İstanbul Sanayi Odası ile gerçekleştirdiğimiz ortaklığın heyecan verici olduğunu düşünüyoruz. İSO, binlerce şirketi tek bir ortak amaç etrafında topluyor. GE Dijital ise endüstrileri birbiriyle bağlı ve optimize hale getirmek için dijital geleceğe doğru yol almaya yönelik bu ortak amacı destekleyecek niteliğe sahip” diye konuştu.

Firmaların atacağı iş ve teknik adımlar belirlenecek

İSO ve GE Dijital arasındaki iş birliği anlaşması sonrası öncelikle İSO üyelerinin dijital eksende mevcut konumları belirlenecek. Akabinde gidilmesi gereken noktalar ve bunların firmaya katkıları ortaya konduktan sonra nasıl gidileceğine dair detaylı iş adımları ile teknik adımlar belirlenecek. Böylece firmalara, dijitalleşme yatırımlarını doğru yönlendirmeleri konusunda ışık tutulacak. Ayrıca İSO bünyesinde bu dönüşüm boyunca üyelere yol gösterecek bir Dijital Dönüşüm Web Portalı da geliştirilecek.