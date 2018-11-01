İSO Türkiye PMI Ekim ayında 44.3 puana yükseldi (2)

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İstanbul, 1 Kasım (DHA) – İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Ekim ayında, Temmuz ayından beri ilk kez yükselerek 44.3 düzeyine çıktı. Endeks Eylül ayında 42.7 düzeyindeydi.

Yeni siparişler, fabrika çıkışları, istihdam, tedarikçilerin teslim süresi ve satın alma stokları gibi göstergelerden elde edilen endekste, 50.0 değerinin üzerinde ölçülen tüm rakamlar sektörde genel anlamda iyileşmeye işaret ediyor.

IHS Markit Direktör Yardımcısı Andrew Harker, İSO Türkiye İmalat PMI anket verilerine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

\"Son PMI verileri mevcut zorlu faaliyet koşullarında en kötünün Eylül ayı ile birlikte geride kalmış olabileceğine işaret etti. Üretim, yeni siparişler ve istihdam gibi temel göstergeler Ekim’de daha ılımlı bir yavaşlama sinyali verirken enflasyonun da hız kestiği gözlendi. Ancak piyasa koşulları firmalar için zorlu olmaya devam etti. Yeniden büyümeye geçilebilmesi için önümüzdeki aylarda faaliyet koşullarının daha fazla iyileşmesine ihtiyaç var.\"

IHS Markit\'in değerlendirmesinde, \"Döviz kurunun istikrar kazanması, girdi maliyetleri enflasyonunun Ekim ayında belirgin bir şekilde gerilemesini sağladı. Benzer durumun nihai ürün fiyatları için de geçerli olduğu gözlendi\" denildi ve şu konuların altı çizildi:

\"Nihai ürün fiyatları enflasyonu Mart ayından beri gözlenen en düşük düzeyde gerçekleşti.

\"Zorlu faaliyet koşullarının etkisiyle üretim ve yeni siparişler Ekim’de yavaşlamaya devam etti.

\"Hem üretim hem de yeni siparişlerdeki gerileme Eylül’e kıyasla hız kesti.

\"Yeni ihracat siparişleri üst üste ikinci ayda azaldı ve gerileme önceki aya göre hız kazandı.

\"Talep koşullarındaki yavaşlamanın yansıması olarak imalatçılar istihdam ve satın alma faaliyetlerini azalttı.

\"Bununla birlikte üretim ve yeni siparişlerdeki eğilime paralel olarak, istihdam ve satın alma faaliyetlerindeki yavaşlama da Ekim’de hız kesti.

\"Tedarik zincirlerindeki zorlukların Ekim ayında arttığı gözlendi ve tedarikçilerin ortalama teslim süresi anketin başladığı Haziran 2005’ten beri gözlenen en yüksek düzeye çıktı.\" (Grafik)