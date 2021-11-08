İSO Türkiye İhracat İklim Endeksi ekimde yatay seyretti

İstanbul Sanayi Odası (İSO), Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi’nin ekimde 54,7 ile yatay seyrettiğini açıkladı. Endeks eylül ayında da 54,7 seviyesinde bulunuyordu.

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'nin Ekim 2021 dönemi sonuçları belli oldu. Endekste, eşik değer olan 50,0'nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50'nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor. Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, ekim ayında 54,7 düzeyinde gerçekleşti.

ABD ve Orta Doğu'da büyüme güçlü

İSO'dan yapılan dünya geneline ilişkin değerlendirmeye göre ise dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD'de ekonomik aktivite, ekim ayında keskin artış kaydetti ve bu artış son üç ayın en yüksek hızında gerçekleşti. Orta Doğu’da da büyüme, son çeyreğe genel olarak güçlü başladı. Birleşik Arap Emirlikleri’nde petrol dışı üretim hacmi Temmuz 2019’dan beri en güçlü artışı kaydederken Suudi Arabistan’da büyüme hızı yaklaşık son dört yılın zirvesine ulaştı. Takip edilen ekonomiler içerisinde ekonomik aktivitenin en keskin artış gösterdiği ülke Katar oldu. Talepte düşüşün devam ettiği Mısır ve Lübnan ise bölgenin geri kalanından olumsuz ayrıştı.

Avrupa'da yavaşlama belirtileri var

Orta Doğu ve ABD’de genel olarak güçlü seyreden büyüme görünümüne karşılık, tedarik zincirlerindeki ciddi aksamaların üretim artışlarını sınırladığı Avrupa’da yavaşlama belirtileri dikkat çekti. Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya’da ekonomik aktivite daha düşük oranlı artışlar sergiledi. Almanya’da büyüme şubat ayından bu yana en ılımlı düzeyde gerçekleşirken Fransa, İtalya ve İspanya’da ise nisandan beri en yavaş artışlar kaydedildi. Öte yandan, bu eğilime direnen Birleşik Krallık ve Hollanda’da üretim artışları eylül ayına kıyasla daha güçlü seyretti.

Asya-pasifik toparlanma sinyali veriyor

Yılın üçüncü çeyreğinde Covid-19 salgınının yayılmasına bağlı olarak yaşanan zorlukların ardından Asya-Pasifik Bölgesi, ekimde toparlanma sinyalleri verdi. Avustralya, Malezya, Japonya ve Vietnam’da ekonomik faaliyet yeniden büyüme bölgesine geçerken Çin’de üretim üst üste ikinci ay artış gösterdi. Diğer BRIC ekonomilerine bakıldığında, Hindistan’da talep güçlü şekilde iyileşirken Brezilya’da ise üretim yüksek oranlı artış sergiledi. Buna karşılık, Rusya’da ekonomik aktivite son üç ayda ikinci kez hafif çapta düşüş kaydetti.

"Benzeri görülmemiş aksamalar devam ediyor"

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İhracat İklimi Endeksi hakkında değerlendirmede bulunan IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, “Tedarik zincirlerinde yaşanan geçmişte benzeri görülmemiş aksamalar, dünya ölçeğinde mal ihracatını daha zor hale getirmekle birlikte son veriler en azından temel talep koşullarının halen büyümeye elverişli olduğunu gösteriyor. Son aylarda Avrupa’da gözlenen yavaşlama belirtilerine rağmen bu kez Orta Doğu’nun bazı bölgelerinde güçlü seyreden büyümenin telafi edici etkileri gözlendi. ABD’de ise üretim artışı ekimde son üç ayın en yüksek hızında gerçekleşti” dedi.