İSO İstanbul PMI Kasım ayında 44.7 puana yükseldi

İstanbul, 3 Aralık (DHA) – İstanbul Sanayi Odası (İSO) İstanbul İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Kasım ayında 44,7 düzeyinde gerçekleşerek üst üste ikinci ay olacak şekilde arttı, Ekim ayındaki 43.6 düzeyine göre hem üretim hem de yeni siparişler Kasım ayında daha hafif şekilde yavaşladığına işaret etti.

Yeni siparişler, fabrika çıkışları, istihdam, tedarikçilerin teslim süresi ve satın alma stokları gibi göstergelerden elde edilen endekste, 50.0 değerinin üzerinde ölçülen tüm rakamlar sektörde genel anlamda iyileşmeye işaret ediyor.

Endeks faaliyet koşullarındaki bozulmanın devam ettiğini ancak yavaşlamanın son üç ayın en düşük hızında gerçekleştiğini gösterdi. Liradaki kademeli toparlanma hem girdi maliyetleri hem de nihai ürün fiyatları enflasyonunun kasım ayında belirgin bir şekilde gerilemesini sağladı.

Girdi fiyatlarındaki artış Eylül 2017’den beri gözlenen en düşük hızda gerçekleşirken, nihai ürün fiyatları oldukça ılımlı bir artış gösterdi. Üretim, yeni siparişler ve istihdam, Kasım ayında yavaşlama kaydetti ancak bu eğilim önceki döneme göre hız kesti. Yine de zorlu piyasa koşullarının devam etmesi üç alt kalemde de yavaşlamanın belirgin şekilde devam etmesine yol açtı.

IHS Markit Direktör Yardımcısı Andrew Harker, İSO İstanbul İmalat PMI anketi hakkında yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Türk Lirasında gözlenen iyileşmenin yansıması olarak belirgin bir şekilde gerileyen enflasyon Türk imalatçıları üzerindeki baskıyı kısmen azalttı.

“Mevcut yavaşlamanın en kötüsü geride kalmış olabilir, ancak zorlu faaliyet koşulları devam ediyor ve büyümeye geri dönüş sinyali için biraz daha yol alınması gerekiyor.”