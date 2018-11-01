İSO İstanbul PMI Ekim ayında hafif yükselişle 43.6 puanda

İstanbul, 1 Kasım (DHA) – İstanbul Sanayi Odası (İSO) İstanbul İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Ekim ayında 43.6 düzeyinde kalırken, Eylül ayındaki 43.5 düzeyine göre küçük bir artışla faaliyet koşullarındaki bozulmanın hafif çapta hız kestiğine işaret etti.

Yeni siparişler, fabrika çıkışları, istihdam, tedarikçilerin teslim süresi ve satın alma stokları gibi göstergelerden elde edilen endekste, 50.0 değerinin üzerinde ölçülen tüm rakamlar sektörde genel anlamda iyileşmeye işaret ediyor.

IHS Markit Direktör Yardımcısı Andrew Harker, İSO İstanbul İmalat PMI anketi hakkında yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Ekim ayında üretim ve yeni siparişlerdeki gerilemenin Eylül’e göre daha düşük oranda gerçekleşmesi İstanbul imalat sektöründeki yavaşlamanın hafiflediğine işaret etti.

“Bu iyileşme döviz kurunun istikrar kazanmasıyla birlikte enflasyonist baskıların belirgin bir şekilde gerilemesinden kaynaklandı.

“Ancak yerel imalatçılar açısından koşullar Ekim ayında da zorlu olmayı sürdürdü.”

IHS Markit değerlendirmesinde de şu konuların altı çizildi:

“Zorlu piyasa koşullarının sürmesi nedeniyle Ekim ayında üretim ve yeni siparişlerde yavaşlama devam etti. Ancak her iki alt kalemdeki yavaşlama Eylül ayına göre hafif gerçekleşti.

“Yeni ihracat siparişleri yeniden büyüme bölgesine geçti ve son dört ayda üçüncü kez artış kaydetti.

Liranın dolar karşısında istikrar kazanması enflasyonist baskılarda belirgin bir düşüş yaşanmasını sağladı.

“Girdi maliyetleri yüksek hızda artmaya devam etti ancak artış Nisan ayından beri gözlenen en düşük hızda ölçüldü.

“Ürün fiyatları enflasyonu da Eylül’e göre çok daha düşük düzeyde kaldı.

“Üretim ve yeni siparişlerdeki yavaşlamanın Eylül’e göre daha ılımlı gerçekleşmesine rağmen İstanbul imalatçıları satın alma faaliyetlerini ve istihdamı Ekim ayında daha yüksek oranda azalttı. Girdi alımlarındaki yavaşlama Mart 2009’dan beri gözlenen en yüksek hızda kaydedildi.

“Zorlu piyasa koşullarının tedarik zincirinde yarattığı güçlüklerin etkisiyle tedarikçilerin teslim sürelerindeki artış devam etti. Tedarikçi performansındaki bozulma güçlü düzeyde, ancak son üç ayın en düşük hızında kaydedildi.” (Grafik)