İSO İstanbul İmalat PMI Nisan'da 49.2'ye düştü (2)

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Mahmut Can Emir / İstanbul, 2 Mayıs (DHA) - İstanbul Sanayi Odası İstanbul İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Mart\'taki 52.2 düzeyinden, Nisan’da 49.2 düzeyine düşerek, İstanbul imalat sektöründe faaliyet koşullarının hafif zorlaştığına işaret etti.

Endeksteki düşüşte yeni siparişlerin azalmasına bağlı olarak üretimin yavaşlaması ve ikinci çeyrek başında satın alma işlemlerinin yavaşlaması etkili olurken, liradaki değer kaybı girdi maliyetlerinin artmasına ve dolayısıyla satış fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

IHS Markit Ekonomisti Gabriella Dickens, İstanbul Sanayi Odası İstanbul İmalat PMI anketi hakkında yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

\"Son anket verileri, İstanbul imalat sektörünün ikinci çeyreğin başında ivme kaybettiğine işaret etti.

\"Genel faaliyet koşullarının zorlaşmasında üretim ve yeni siparişlerdeki yavaşlama etkili oldu.

\"Buna rağmen istihdam düzeyi artmaya devam etti.

\"Döviz kurundaki olumsuz gelişmelere bağlı olarak enflasyonist baskılar güçlendi.\"