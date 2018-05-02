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Ekonomi

İSO İstanbul İmalat PMI Nisan'da 49.2'ye düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 2 Mayıs (DHA) - İstanbul Sanayi Odası İstanbul İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Mart'taki 52

02 Mayıs 2018 13:14

Mahmut Can Emir / İstanbul, 2 Mayıs (DHA) - İstanbul Sanayi Odası İstanbul İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Mart\'taki 52.2 düzeyinden, Nisan’da 49.2 düzeyine düşerek, İstanbul imalat sektöründe faaliyet koşullarının hafif zorlaştığına işaret etti.
IHS Markit Ekonomisti Gabriella Dickens, İstanbul Sanayi Odası İstanbul İmalat PMI anketi hakkında yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:
\"Son anket verileri, İstanbul imalat sektörünün ikinci çeyreğin başında ivme kaybettiğine işaret etti.
\"Genel faaliyet koşullarının zorlaşmasında üretim ve yeni siparişlerdeki yavaşlama etkili oldu.
\"Buna rağmen istihdam düzeyi artmaya devam etti.
\"Döviz kurundaki olumsuz gelişmelere bağlı olarak enflasyonist baskılar güçlendi.\"

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