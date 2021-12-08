İSO ihracat iklim endeksi 3 ayın zirvesinde

İstanbul Sanayi Odası (İSO) verilerine göre; Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, kasımda son 3 ayın en yüksek düzeyi olan 55,1’e yükseldi.

İSO, kasım ayı Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'ni açıkladı. Buna göre; kasımda İhracat İklimi Endeksi, son 3 ayın en yüksek düzeyi olan 55,1’e yükseldi. İSO’dan yapılan değerlendirmede, son verilerin ihracat pazarlarındaki talep koşullarının belirgin bir şekilde iyileştiğine işaret ettiği belirtildi.

İSO'nun Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi’nin kasım verilerine ilişkin değerlendirmeleri şöyle:

"Son aylarda kaydedilen yavaşlamaların ardından kasım ayında bazı Euro Bölgesi ekonomilerinde ekonomik aktivite daha güçlü büyüme sergiledi. Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya’da üretim artışı, ekim ayına göre ivme kazandı. Türk imalat sanayi sektörünün 2. büyük ihracat pazarı olan Birleşik Krallık’ta üretim artış hızı, önceki aya göre yatay seyrederek güçlü görünümünü korudu. Benzer bir tablo, talep koşullarının belirgin bir şekilde iyileşmeye devam ettiği ABD’de de görüldü.

IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker de İSO İhracat İklim Endeksi ile ilgili, “Kasım ayında Türk imalatçılarının ana ihracat pazarlarının büyük bir kısmı büyüme eğilimi gösterdi ve yurt dışına satış yapmak isteyen firmalar için talep iklimi iyileşmeye devam etti. Öte yandan, Covid-19 salgınında Omicron varyantının ortaya çıkması, bu görünüm üzerinde bazı belirsizlikler yaratıyor. Bu gelişmeye bağlı olası aksaklıklar, tedarik zincirlerinde yaşanan sorunların uluslararası ticarette yol açtığı güçlükleri artırılabilir” değerlendirmesini yaptı."