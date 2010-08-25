-İSO: BATTIK BATIYORUZ İFADEMİZ YOK İSTANBUL (A.A) - 25.08.2010 - İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Tanıl Küçük, ''Bizim hiç bir zaman, sadece olumsuzlukları öne çıkaran bir anlayışla, 'battık batıyoruz' şeklinde bir ifademiz olmamıştır'' dedi. Tanıl Küçük, ''Türkiye'nin İkinci 500 Büyük sanayi Kuruluşu Raporu''nun açıklandığı toplantıda gündeme ilişkin çeşitli değerlendirmelerde de bulundu. Araştırma sonuçlarının çeşitli yorumlara neden olduğunu, bu yorumlar karşısında, çalışma anlayışlarını ve prensiplerini bir kez daha paylaşmak ihtiyacı duyduklarını ifade eden Küçük, İSO'nun temel misyonunun, sanayinin rekabet gücünün artırılması olduğunu, çalışmalarının, araştırmalarının hep bu hedef doğrultusunda şekillendiğini anlattı. Bütün amaçlarının sanayiye hizmet edebilmek olduğunu ifade eden Küçük, şunları kaydetti: ''Görevimizi yaparken, en iyi hizmet yolunun, sanayi ve ekonomimizde aksayan yönleri, eksikleri, objektif ve net biçimde, somut rakam ve verilere dayanan şekilde ortaya koymaktan geçtiğine inandık. Giderilemeyen eksiklerden dolayı bedeller ödenmesinin önüne geçmek, ihtiyaç duyulan önlemlerin, zamanında ve etkin bir şekilde alınmasına katkıda bulunmak üzere, sanayimizdeki tabloyu, olumlu olumsuz tüm yönleriyle görmenin ve yansıtmanın arayışı içinde olduk.'' Geçen yıl da araştırmaların objektif kriterlere, rakamlara dayanan anlayışları ve kurumsallık çerçevesinde yine aynı titizlikle kamuoyuna sunulduğuna dikkati çeken Küçük, bu yıl şubat ayında, 2009 yılı ikinci yarı durum tespit anketinde sonuçların yansıttığı şekilde sanayicinin iyimser beklentiler içinde olduğunun açıkça ifade edildiğini hatırlattı. Tanıl Küçük, ağustos başında açıkladıkları 2010 yılı ilk yarıya ait, durum tespit anketinde de yine iyimser beklentilerin öne çıktığını ve bunların da kamuoyu ile aynen paylaşıldığını anımsattı. -REFERANDUM SÜRECİ- İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Küçük, 12 Eylülde yapılacak referandum konusunda, ''Sivil toplum kuruluşlarının tüm üyelerini bağlayan bir oy tercihini dile getirmeleri kanaatimizce doğru değildir'' dedi. Tanıl Küçük, sivil toplum kuruluşlarının, meslek örgütlerinin öncelikli görevinin, temsil ettikleri kesimlerin sorunlarını, taleplerini dile getirmek olduğunu kaydetti. Küçük, şunları kaydetti: ''Görev süremiz, 2001 krizinin ertesinde başlamış ve yüzyılın en ağır krizi olan küresel krizle devam etmiştir. Böyle olağanüstü bir dönemde, eksiklere daha çok dikkat çekmemiz, taleplerimizin artması anlaşılabilir bir durumdur. Öte yandan şunu kabul ediyoruz ki aynı olağanüstü koşullarda görev yapan kamu otoritelerinin de morale ihtiyacı vardır. Takdirlerin dile getirilmesi, icraat makamında bulunanlar açısından elbette çok önemlidir. Yapılan doğru işler için daima takdirlerimizi dile getirme gayreti içinde olduğumuza inanıyoruz ''