İSO Başkanı Erdal Bahçıvan: Doğalgaz kısıntısı üretim üzerinde büyük bir stres yaratacak

BOTAŞ'ın bazı tesislere uygulanacak doğal gaz kısıntısı kararını değerlendiren İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, doğal gaz kısıntısının üretim ve planlama üzerinde büyük bir stres yaratacağını vurgulayarak "Ağır sanayi sektörlerimizde çok daha katlanılmaz olan maliyet bedeline şimdi de arz üzerinden bir bedel ödetilmesi kabul edilemez" dedi.

BOTAŞ, yüksek miktarda gaz çeken bazı sanayi kuruluşlarına gönderdiği yazıda gaz tedarikindeki kesintilere bağlı olarak günlük çekiş miktarının sınırlandırıldığını açıkladı. İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, BOTAŞ'ın bugünkü arz kesintisi kararına ilişkin konuştu.

Dünya'nın haberine göre; kısıntı kararının üretim üzerindeki baskıları daha da artıracağını söyleyen Bahçıvan "Bundan altı ay önce dünyadaki enerji maliyet ve arzında ciddi sıkıntıların bizleri beklediğine ilişkin işaretleri hep birlikte takip etmiştik. Nitekim son aylardaki maliyet artışlarının en ağır yükünü sanayiciler olarak ciddi bir şekilde üstlendik" şeklinde konuştu.

Kış aylarının da etkisiyle doğal gaz tedarikinde ciddi sıkıntılar yaşanmaya başlandığını belirten Bahçıvan, şu ifadeleri kullandı:

"Kabul edilemez"

"Bu sıkıntılara bir önlem olarak, sanayide kullanılan doğal gaz kullanımında yüzde 40 gibi çok ciddi bir kısıntıya gidilmesi planlanıyor. Son aylarda başta doğal gaz olmak üzere enerjideki maliyet artışlarının büyük bir bölümü zaten sanayici tarafından fedakar bir şekilde karşılanmaktadır. Ağır sanayi sektörlerimizde çok daha katlanılmaz olan bu maliyet bedeline şimdi de arz üzerinden bir bedel ödetilmesi kabul edilemez. Bir yandan ihracata dayalı bir büyüme için elimizden gelen gayreti gösterirken, başta ihracatçı sektörlerimizi vuracak olan bu karar, fabrikalarımız üzerinde çok ciddi bir üretim ve planlama stresine yol açacaktır.

"Verimliliği, üretim kalitesini, sevkiyatı ve daha birçok konuyu olumsuz etkileyecektir"

Maliyetler üzerinden zaten aylardır belli bir fedakarlığa katlanan sanayicilerimizin şimdi de arz cephesinde bu sorunla karşı karşıya kalması hiç kuşkusuz verimliliği, üretim kalitesini, sevkiyatı ve daha birçok konuyu olumsuz etkileyecektir."