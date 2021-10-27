İSO Başkanı Bahçıvan: Yıpranan TL karşılığında artan ihracatın uzun vadede başarı getireceğine inanmıyoruz

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, İSO ekim ayı olağan meclis toplantısında konuştu. Bahçıvan "Sürekli yıpranan TL karşılığında oluşan ihracat artışının uzun vadeli bir başarı getireceğine inanmıyoruz" dedi. Gazeteci Recep Erçin'in sosyal medya hesabından duyurduğuna göre Bahçıvan ayrıca "2021 Türkiye’sinde eski dönemlerin ‘yap devalüasyonu, artır ihracatı!’ zihniyetiyle yaşayan, finansal istikrardan uzaklaşıp devalüasyonlardan medet uman sanayici-ihracatçı olmak istemiyoruz. Bu açıklamaları, sanayimizin bugününden ziyade geleceği adına yapıyoruz" diye konuştu.

Bahçıvan, İSO olarak fiyat istikrarını ve finansal istikrarı kalıcı olarak tesis etmenin; Türkiye ekonomisi için en değerli kazanım olacağını, Eylül 2018, 2019, 2020 dönemlerinde açıklanan ekonomi programlarına yönelik olarak da olduğu gibi yıllardır dile getirdiklerini hatırlattı.

Bahçıvan Merkez Bankası'nın faiz indirimine değinerek "Bugün fiyat istikrarı ve finansal istikrar konusunda yaşadığımız sorunların çözümü keşke sadece Merkez Bankası’nın faizleri indirmesi veya artırmasıyla çözülebilecek kadar basit ve kolay olsaydı." dedi.