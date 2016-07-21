"İsminiz darbeci listesinde" diye arayanlara dikkat!

15 Temmuz darbe girişimi sonrası bazı kişilerin, "Darbeci listesindesiniz" dediği vatandaşlardan adlarının bu listeden çıkarılması karşılığında para ve ziynet eşyası istedikleri belirtildi.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşlara telefon ve sosyal medya hesaplarından ulaşan bazı kişilerin, darbe girişiminde bulunanların listesinde yer aldığını ve bu konuda kendilerine yardımcı olabilecekleri söyleyen kişiler olduğunu açıkladı.

hürriyet'in haberine göre; isimlerinin listesinden çıkarılması karşılığında verecekleri hesap numarasına belli miktarda para yatırmaları ya da gönderecekleri kişilere ziynet eşyalarını teslim etmelerini isteyen dolandırıcılar, konuşmaların gizli tutulması uyarısında bulunuyor.

Bu yönde kendilerine telefon ve sosyal medya aracılığıyla ulaşanları 155 Polis İmdat hattına şikayet eden vatandaşlar, polise destek veriyor.

155 Polis İmdat'ı arayın

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, 155 Polis İmdat hattına bu şekilde birçok şikayet geldiğini belirterek, zanlıların yakalanması için çalışma yapıldığını ifade etti.

Yetkililer, vatandaşlardan telefonla ve sosyal medya aracılığıyla kendilerine ulaşanların sözlerine itibar etmemelerini, konuyu güvenlik kuvvetleriyle paylaşmalarını istedi.