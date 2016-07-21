T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

"İsminiz darbeci listesinde" diye arayanlara dikkat!

Emniyet, kendilerine böyle telefon gelenlerin 155 Polis İmdat hattını aramalarını istedi

21 Temmuz 2016 19:27

15 Temmuz darbe girişimi sonrası bazı kişilerin, "Darbeci listesindesiniz" dediği vatandaşlardan adlarının bu listeden çıkarılması karşılığında para ve ziynet eşyası istedikleri belirtildi.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşlara telefon ve sosyal medya hesaplarından ulaşan bazı kişilerin, darbe girişiminde bulunanların listesinde yer aldığını ve bu konuda kendilerine yardımcı olabilecekleri söyleyen kişiler olduğunu açıkladı.

hürriyet'in haberine göre; isimlerinin listesinden çıkarılması karşılığında verecekleri hesap numarasına belli miktarda para yatırmaları ya da gönderecekleri kişilere ziynet eşyalarını teslim etmelerini isteyen dolandırıcılar, konuşmaların gizli tutulması uyarısında bulunuyor.

Bu yönde kendilerine telefon ve sosyal medya aracılığıyla ulaşanları 155 Polis İmdat hattına şikayet eden vatandaşlar, polise destek veriyor.

 

155 Polis İmdat'ı arayın

 

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, 155 Polis İmdat hattına bu şekilde birçok şikayet geldiğini belirterek, zanlıların yakalanması için çalışma yapıldığını ifade etti.

Yetkililer, vatandaşlardan telefonla ve sosyal medya aracılığıyla kendilerine ulaşanların sözlerine itibar etmemelerini, konuyu güvenlik kuvvetleriyle paylaşmalarını istedi.

 

ETİKETLER

telefondarbe girişimipolis imdatdolandırıcı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24