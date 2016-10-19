İsmini 'iPhone' yapana 10 kuruşa iPhone7!

Ukrayna'da bir perakende mağaza zinciri, adını ve soyadını değiştirdiğini belgeleyen beş müşterisine bedava iPhone 7 vereceğini açıkladı.

Ukrayna'da ünlü bir perakende zinciri, kısa süre önce piyasaya çıkan akıllı telefon modeli iPhone 7 için ilginç bir kampanya başlattı.



ntv'nin haberine göre; "Sembolik bir fiyata iPhone 7 sahibi olmaya ne dersin?" sloganıyla başlatılan kampanyada, adını ve soyadını “Sim iPhone" olarak değiştiren beş kişiye, sadece 1 Grivna'ya (yaklaşık 10 kuruş) iPhone 7 verileceği duyuruldu.

Kampanyadan, adını “Sim", soyadını “iPhone" olarak değiştirdiğini resmi kimlik kartını göstererek kanıtlayan beş Ukrayna vatandaşı yararlanabilecek.

Ukrayna'da dileyenler 16 yaşından itibaren ad ve soyadlarını değiştirme hakkına sahip.

Ad ve soyad değiştirme prosedürlerinin maliyeti yaklaşık 120 Grivna (14 TL). İsim değişikliği başvurularında bekleme süresi üç ay ve bu süre altı aya kadar çıkabiliyor.