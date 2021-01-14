İsmini Alpine olarak değiştiren Renault F1, yeni otomobili A521'i gelecek ay tanıtacak

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2020'nin Eylül ayında adını Alpine olarak değiştirdiğini duyuran Renault Formula 1 takımı, yeni otomobili A521'i gelecek ay tanıtacağını duyurdu.

Yapılan basın toplantısında A521'in "geçici" tasarımını gösteren kısa bir video yayınlandı.

Otomobilin ana renginin siyah olduğu ve arkasında mavi, kırmızı ve beyaz renkleri olduğu görüldü.

Otomobilin geçici renk düzeninin 1975'teki A500 F1 prototipine bir gönderme olduğu ifade edildi. A521'in sezon içinde kullanılacak renk düzeni gelecek ay yapılacak lansmanla Alpine'ın pilotları Fernando Alonso ve Esteban Ocon tarafından tanıtılacak.