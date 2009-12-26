İsmi Rodin oldu...

Yılmaz-Belçim Erdoğan çiftinin bebekleri önceki gece 23:06 da Amerikan Hastanesi'nde dünyaya geldi.



Basın toplantısı düzenleyen Yılmaz Erdoğan, bebeğin ve Belçim hanımın sağlık durumlarının iyi olduklarını bebeğin isminin ise Rodin Nazım Erdoğan olduğunu belirtti.



Amerikan Hastanesinde düzenlenen basın toplantısında Erdoğan "Bizim çocuklar doğar doğmaz meşhur oldular. Ben meşhur olana kadar göbeğim çatladı. Doğuma katıldım. Çok ani doğdu. İsmini Rodin koyduk. Rodin ışığın müjdecisi demek. Herkese pozitif enerji veren anlamına geliyor aynı zamanda Rodin düşünen adam heykelinin yapan adamın ismi. Düşünen bir adamın oğlu olduğu için o da biraz düşünecektir. Göbek adına da babamın ismi Nazım'ı koyduk. Berfin erkek olsaydı zaten bu ismi düşünmüştük. Berfin de 10 gibi doğmuştu. Demek ki bizim makine ona göre çalışıyor' diyen Yılmaz Erdoğan, doğuma katıldığını oğlunun çok çabuk doğduğunu, doğar doğmaz tuvaletini yaptığını söylerek espri yapmayı da ihmal etmedi.





3 kilo 120 gr, 49 cm. doğan oğlu Rodin'in kendisine benzediğini ifade eden Erdoğan, "Rodin bana çok benziyor. Ama ileride inşallah annesine benzer çünkü annesi çok güzel' dedi. Yılmaz

Erdoğan, kızı Berfin kardeşini hiç kıskanmadığını hatta doğuma girmek için ısrar ettiğini ancak izin vermediklerini belirtti.



Doktor Fevzi Şen'in gerçekleştirdiği doğumu bel fıtığı ve sırtındaki rahatsızlık nedeniyle sezeryan yapıldığını ve Belçim hanımın Pazartesi günü

taburcu olacağını belirtti.