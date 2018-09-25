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İsmi gizli tutulan Suudi Arabistanlı iş adamının yatı Marmaris'te

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesine gelerek körfezde demirleyen, ismi gizli tutulan Suudi Arabistanlı iş adamının İngiliz bayraklı 'Dusur' isimli süper lüks yatı, ilgi odağı oldu

25 Eylül 2018 18:06

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Marmaris ilçesine gelerek körfezde demirleyen, ismi gizli tutulan Suudi Arabistanlı iş adamının İngiliz bayraklı \'Dusur\' isimli süper lüks yatı, ilgi odağı oldu.
İstanbul\'daki bir tersanede 3 yıl önce, ismi sır gibi saklanan Suudi Arabistanlı bir iş adamı tarafından zevkine göre özel olarak yaptırılan 50 metre uzunluğundaki süper lüks yat, Marmaris\'e geldi. Tüm kamaraları jakuzili olan, son teknoloji cihazlarla donatılmış 5 suit odası ile 12 misafir ağırlayabilen 9 mürettebatın görev yaptığı yat, Marmaris açıklarında demirledi. Personelinin etrafından kuş uçurtmadığı Dusur\'un, gümrüklü limanda yakıt ikmali yapılmasının ardından Yunan adalarına hareket edeceği ifade edildi. Yatta, ismi gizli tutulan Suudi Arabistanlı iş adamının bulunduğu kaydedildi.

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