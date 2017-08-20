"İsmi 'Ayşe Hatun' olanın seksi olmaması imkansız, reddetsem yukarıdan tokat iner"

Şarkıcı ve manken Ayşe Hatun Önal, "Kendinize seksi ve güzel geliyor musunuz?" sorusunu, "Tabii ki çok seksi buluyorum. İsmi Ayşe Hatun olanın, seksi ve dişi olmaması mümkün mü? Reddetsem, yukarıdan tokat iner" diye yanıtladı.

"Geriye dönüp baktığımda 'Keşke daha büyük manyaklıklar yapsaydım' diyorum" ifadesini kullanan Önal, "Üç günlük dünya! 'Sen kız çocuğusun, bunu yapma artık' diyorlar. Sonra yogayla mogayla yeniden 'Hopla, zıpla, rahatla' diyorlar. Nasıl iş anlamadım?" diye konuştu.

Ayşe Hatun Önal'ın Posta'dan Canan Danyıldız'ın sorularına verdiği yanıtların ilgili bölümü şöyle:

Kendinize seksi ve güzel geliyor musunuz?



Tabii ki çok seksi buluyorum. İsmi Ayşe Hatun olanın, seksi ve dişi olmaması mümkün mü? Reddetsem, yukarıdan tokat iner! Eskiden daha megalomandım, aşırı güvenim ailemden gelirdi. Annem de o konuda ‘ukala’ olmamam konusunda uyarırdı.



40 yaşına gelirken üstelik!



Evet, en güzel yaştayım! Dışarıya bağımlılığın bittiği bir yaş.



Bir gün aklınıza esse, kapanıp umreye ya da hacca gider misiniz?



Yakın zamanda öyle bir plan yok ama içimden gelse giderim. Niye gitmeyeyim?

39 yaşındasınız, artık olgunlaştınız mı?



Tecrübe edindim diyebilirim. Ama hiç temkinli değilim, o insanı çürütür. Bin kere aynı hatayı yapsan ne olur ki? Hata yapmayan ölmüyor mu? Birbirimizi ‘mükemmel insan’ kılıflarına sokmayı bırakmalıyız. Ben de mükemmel değilim.



O zaman sizin de hatalarınız var...



Vardır, ne olacak? Ayrıca hata dediğin şey, dünyanın öteki tarafında normalse? Kavramlara takılmamak lazım!

Bir mankene göre fazla zekisiniz. Ne okuyorsunuz?

Çok şey okudum. Öteki arkadaşlarım da öyle. Aniden yüzümüze kamera, mikrofon tutulunca ne diyeceğimizi şaşırıyoruz bazen, o kadar. Yoksa iyi yürümekten başka şeyler de biliyoruz.

Maneviyatınız yüksek mi?



Yukarıdakiyle ilişkim çok iyi, nazar değdirme! Onun dışında herkesle kavgalıyım. Kavga ediyorsam, bil ki o insanı seviyorumdur. Kavga etmeden duramam.

'Keşke bu kadar özgür yetişmeseydim, normal olsaydım' diyor musunuz?

Yoo, hiç demiyorum! Kötü bir şey demiyorlar, ama dikkat edilmesi gereken biriyim. Bu mesafe de iyi bir şey. Uzak durması gerekenler yaklaşmıyor, ne güzel! Ayrıca ayar vermem gerekmiyor.]

Geriye dönüp bakınca, ne diyorsunuz?

Keşke daha büyük manyaklıklar yapsaydım diyorum. Üç günlük dünya! “Sen kız çocuğusun, bunu yapma artık” diyorlar. Sonra yogayla mogayla yeniden “Hopla, zıpla, rahatla” diyorlar. Nasıl iş anlamadım?



