-İSMET YILMAZ TÜRKİYE'NİN 56. MİLLİ SAVUNMA BAKANI ANKARA (A.A) - Tarih - Yeni kurulan 61. hükümette, Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Türkiye'nin 56. Milli Savunma Bakanı olarak görev yapacak. AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, 1920'den bu yana 55 Milli Savunma Bakanı görev yaptı. Mareşal Mustafa Fevzi Çakmak, 3 Mayıs 1920'de Milli Müdafaa Vekaletine getirilerek Türkiye'nin ilk Milli Savunma Bakanı oldu. Bir sene bu görevi yürüten Çakmak'tan sonra bakanlığa İbrahim Refet Bele getirildi. 6 ay bakanlık yapan Bele'den sonra 10 Ocak 1922'te Kazım Fikri Özalp, Milli Müdafaa Vekilliğine getirildi. İki yıl bu görevi yürüten Özalp, 1935-1939 yıllarında İsmet İnönü hükümeti döneminde de bakanlık görevi yaptı. Cumhuriyetin ilk Meclisinin 1 Kasım 1923'teki toplantısında TBMM Başkanı olan Ali Fethi Okyar, 22 Kasım 1924'te Başbakanlığa atandı. Okyar, bu görevinin yanı sıra Milli Müdafaa Bakanlığını da birlikte yürüttü. Yaklaşık 4 ay bakanlık görevi yapan Okyar'ın ardından, Mehmet Recep Peker bakan oldu. Daha sonra sırasıyla Mustafa Abdülhalik Renda, Zekai Apaydın, Ahmet Naci Tınaz, Saffet Arıkan, Ali Rıza Artunkal, Cemil Cahit Toydemir, Münir Birsel, Hüsnü Çakır, Refik Şevket İnce, Ahmet Hulusi Köymen, Ali Seyfi Kurtbek, Kenan Yılmaz, İbrahim Ethem Menderes, Hasan Şemi Ergin, Cemal Gürsel, Fahrettin Özdilek, Hüseyin Ataman, Muzaffer Alankuş, İlhami Sancar, Hasan Dinçer, Mustafa Hazım Dağlı, Ahmet Topaloğlu, Ferit Melen, Mehmet İzmen, Hasan Esat Işık, Sadettin Bilgiç, Turhan Kapanlı, Neşet Akmandor, Ahmet İhsan Birincioğlu, Ümit Haluk Bayülken, Zeki Yavuztürk, Ercan Vuralhan, Safa Giray, Hüsnü Doğan, Mehmet Yazar, Barlas Doğu, Nevzat Ayaz, Mehmet Gölhan, Vefa Tanır, Oltan Sungurlu, Turhan Tayan, İsmet Sezgin, Hikmet Sami Türk, Sabahattin Çakmakoğlu ve Vecdi Gönül Milli Savunma Bakanı oldu. Hasan Saka, Mehmet Fuat Köprülü, Adnan Menderes, Cihat Bilgehan ve Güneş Taner ise vekaleten bu görevi yürüttü. Vekaleten atananların dışında, Milli Savunma Bakanı olduktan 59 gün sonra istifa eden Sadettin Bilgiç bu görevi en kısa süre yapan bakan oldu. İlhami Sancar, Milli Savunma Bakanlığına 5 defa getirilirken, 19 Kasım 2002'den itibaren 58. 59. ve 60. hükümetler döneminde Milli Savunma Bakanı olan Vecdi Gönül ise aralıksız olarak bu görevde en uzun süre kalan isim oldu.