T24 LogoT24 Logo
Eğitim

İsmet Yılmaz ve Arnavut Bakan, öğrencilerle Arnavutça konuştu

Taylan YILDIRIM- Doğan ÇİZMECİ- Tuncer YILMAZ/KEMALPAŞA (İzmir), (DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, Arnavutluk Eğitim Spor ve Gençlik Bakanı Lindita Nikolla ile görüştü, Aliya İzzetbegoviç Ortaokulu'nu gezdi

18 Nisan 2018 15:43

Taylan YILDIRIM- Doğan ÇİZMECİ- Tuncer YILMAZ/KEMALPAŞA (İzmir), (DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, İzmir\'in Kemalpaşa ilçesinde, Arnavutluk Eğitim Spor ve Gençlik Bakanı Lindita Nikolla ile görüştü, Aliya İzzetbegoviç Ortaokulu\'nu gezdi. Ortaokulda da Arnavutça\'nın seçmeli ders olarak kabul edilmesinden dolayı tören düzenlendi. Seçmeli dersin görüldüğü sınıfı ziyaret eden iki bakan, burada öğrencilerle Arnavutça konuştu.
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Kemalpaşa\'da Arnavutluk Eğitim Spor ve Gençlik Bakanı Lindita Nikolla bir araya geldi. Belediye Konuk Evi\'nde basına kapalı olarak yapılan görüşme sonrasında, İsmet Yılmaz mevkidaşıyla birlikte kırsal Halilbeyli Mahallesi\'ndeki Aliya İzzetbegoviç Ortaokulu\'na geçti. Okulda, Arnavutça\'nın seçmeli ders olarak kabul edilmesinden dolayı tören düzenlendi. İki bakanın halk oyunları gösterisiyle karşılanmasından sonra, okul öğrencileri Selin Önal ve Melike Atalay Arnavutça şiir okudu. Ardından öğrenci korosu da Türkçe ve Arnavutça şarkı söyledi.
\'ÖĞRENCİLERİN HEYECANI İYİ KARAR ALDIĞIMIZI GÖSTERİYOR\'
Törende konuşan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, seçmeli ders olarak Arnavutça\'yı başlattıklarını söyleyip, hayırlı olmasını diledi. Bakan İsmet Yılmaz, \"Türkiye ile Arnavutluk ortak geçmişe sahip, dost ve kardeş iki ülkedir. Güçlü bağlarımız asırlara dayanır. Arnavutluk\'ta ortak tarihimize dair eserler var. Sayın Bakan, dost ve kardeş ülkede misafir değil aynı zamanda kendi evinizdesiniz. Kültürümüzü, tarihimizi, dilimizi en iyi şekilde gelecek nesillere eğitimle aktarırız. Yaşayan diller ve lehçeler dersini ortaokullara seçmeli dersler arasında okutmaya başladık. Zazaca, Abazaca, Lazca\'nın yanı sıra Boşnakça da Arnavutça da okutulan diller arasında yerini almıştır. Ortaokulda Arnavutça dersini isteyen öğrenciler, seçebileceklerdir. Bağlarımızı çocuklarımız vesilesiyle pekiştirilecektir. Arnavutça dersinin başlatılması, sınır dışında da iyi karşılanmıştır. Bakanlık olarak kitapları ücretsiz olarak temin ettik. Sevgili öğrencilerin bu dili öğrenmedeki heyecanı, ne kadar iyi bir karar aldığımızı gösteriyor\" dedi.
Arnavutluk Eğitim Spor ve Gençlik Bakanı Lindita Nikolla ise \"Buraya geldiğim için çok mutlu oldum. Heyecanla bugünü bekledim. Şimdi heyecanım geçti, çünkü burası da benim evim. Kendimi burada ailemde gibi hissediyorum. İki ülke olarak güçlü ve beraber bir geçmişimiz var. Bu heyecanı gelecekteki işbirliğini güçlendirmemiz gerekiyor. Biz de ülkemizde Türkçe dili için çaba göstereceğiz\" diye konuştu.
SINIFLARI GEZDİLER, ARNAVUTÇA KONUŞTULAR
Törenden sonra seçmeli dersin görüldüğü sınıfı ziyaret eden iki bakan burada öğrencilerle Arnavutça konuştu. Öğrenciler de bakanlara karşılık verdi. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 4 yıl sonunda, öğrencilerin akıcı bir şekilde Arnavutçayı konuşabilecek düzeye geleceklerini söyledi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Taylan YILDIRIM DoğanTuncer YILMAZKEMALPAŞADHA MİLLİ Eğitim BakanıYılmazKemalpaşaArnavutluk Eğitim SporGençlik Bakanı Lindita NikollaAliyaOrtaokuluOrtaokuldaArnavutçaSeçmeliMilli Eğitim BakanıYılmaz Kemalpaşa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24