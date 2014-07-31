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Politika

İsmet Yılmaz: Tüm askerlik şubeleri kapatılabilir

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, 2011 yılından itibaren 150 askerlik şubesini kapattıklarını söyledi

31 Temmuz 2014 20:03

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Türkiye'deki bütün askerlik şubeleri kapatılsa da, e-devlet hizmeti sayesinde aksama yaşanmayacağını söyledi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Erzincan'a gelen Yılmaz, Erzincan Valiliği'ni ziyareti sırasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 2011 yılından itibaren 150 askerlik şubesini kapattıklarını belirterek, "Çok daha net söyleyeyim, şu anda Türkiye'deki bütün askerlik şubeleri kapatılabilir. Hizmet aksamaz. Niye aksamaz? E-Devlet üzerinden bir şifre alınması kaydıyla bu Ağustos celbinde de başlattık, internete girersiniz, hangi askerlik şubesine sevkinizin yapıldığını öğrenirsiniz" diye konuştu.

Yılmaz, şöyle devam etti: "Ondan sonra o sevk için size bir yolluk ücreti ödenir, o yolluk ücretinizin de hangi PTT şubesi ya da banka şubesine yattığını da öğrenirsiniz. Ömrünüzde bir sefer bile askerlik şubesine gitmeden askerlik hizmetini tamamlarsınız. Dolayısıyla diyoruz ki vatandaş devletin memuruyla muhatap olmasın. Vatandaş gelip de askerlik şubesinde beklemesin."

 

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