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Politika

İsmet Yılmaz: Son 3 yılda, 13 bin 751 subay istifa etti

Milli Savunma Bakanı Yılmaz, son 3 yılda TSK'dan istifa eden general, amiral, subay ve astsubay sayısının 13 bin 751, sözleşme yenilemeyen uzman erbaş sayısının 4 bin 967 olduğunu açıkladı

21 Şubat 2013 17:51

CHP Adana Milletvekili Ali Demirçalı, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde ''TSK'dan 2009 yılından bugüne kadar istifa eden general, amiral, subay, astsubay, uzman erbaş sayıları nedir?'' dedi.

 

'13 bin 751 asker istifa etti'

 

Bakan Yılmaz, soru önergesine verdiği cevapta şu ifadeleri kullandı: ''2012 Ağustos Şurası'ndan sonra, Tümamiral Kemalettin Gür, Tuğgeneral Necati Tekin ve Tuğgeneral Hakan Taşkesen emekli olmuştur.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 01 Ocak 2009- 21 Ocak 2012 tarihleri arasında kendi istekleriyle ayrılan toplam general, amiral ve subay, astsubay sayısı 13.751'dir.

 

'4.967 uzman erbaş sözleşme yenilemedi'

 

2009-2010-2011 yıllarında sözleşmeli statüde görev yapan toplam 4.967 uzman erbaş kendi istekleriyle sözleşme yenilemeyerek TSK'dan ayrılmıştır''

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