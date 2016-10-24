İsmet Yılmaz, MEB'deki 'FETÖ' bilançosunu açıkladı

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında 20 Ekim 2016 tarihi itibariyle, bakanlıktan 28 bin 163 kişinin ihraç edildiğini, 20 bin 88 personelin açığa alındığını ve ‘FETÖ’ ile alakası olmadığı tespit edilen 5 bin 78 personelin ise işine iade edildiğini açıkladı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen 2. Eğitim kongresinde basın toplantısı düzenleyen Yılmaz, 20 Ekim tarihi itibariyle Bakanlık bünyesinde ‘FETÖ’ operasyon rakamlarını açıkladı.

‘FETÖ’ operasyon ve soruşturmaları çerçevesinde bakanlık bünyesinde 28 bin 163 personelin ihraç edildiğini, 20 bin 88 personelin açığa alındığı bilgisini paylaşan Bakan Yılmaz, açığa alınanlar arasında söz konusu yapıyla hiçbir alakası olmadığı ortaya çıkan 5 bin 78 kişinin de görevlerine iade edildiğini açıkladı.

193 personel gözaltında

Halen 193 Bakanlık personelinin gözaltında olduğunu, 2 bin 829 kişinin tutuklandığını ve kontrol şartıyla serbest kalan personel sayısının 2 bin 648 olduğunu açıklayan Bakan Yılmaz, ihraç edilip firarda olan personel sayısının ise 325 kişi olduğunu hatırlattı.

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, uzaklaştırma talebi devam eden 10 bin 877 öğretmenin bölücü terör örgütüyle alakası olup olmadığının araştırıldığını bunlardan da 424'ünün iade edildiğini de sözlerine ekledi.

Çıraklık, zorunlu eğitime dahil olacak

Mesleki ve teknik eğitimde reform için önemli bir adım attıklarını belirten Bakan Yılmaz, bu konuda hazırladıkları kanun tasarının komisyondan geçtiğini söyledi. Yılmaz, şöyle devam etti:

"Tasarı yasalaşırsa çıraklık eğitimi zorunlu orta öğretim kapsamına alınacak. İşletmelerde beceri eğitimi, staj ve tamamlayıcı eğitimlere katılan öğrencilere ve çıraklara işletmelerce ödenen net asgari ücretin yüzde 30'unu devlet karşılayacak. Okulda atölye eğitimlerine başlayan öğrencilere iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigortalanmasını sağlayacağız. Staj yapan öğrencilerin işletmelerde edindikleri bilgi ve becerinin ölçülmesi amacıyla sektör temsilcileriyle beceri sınavı yapılacaktır. Sınavı geçen öğrencilerimize teknisyen unvanı verilecektir. Teknik eğitim fakülteleri mezunlarına da fark derslerini vererek mühendis unvanı kazanmalarını sağlayacağız."