-''İSMET SIRAL YARATICI MÜZİK ATÖLYESİ'' İSTANBUL (A.A) - 28.07.2010 - İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti (AKB) Ajansı projeleri çerçevesinde Kadıköy Gitarcafe'nin katkılarıyla Argos Kültür Sanat tarafından düzenlenen ''İsmet Sıral Yaratıcı Müzik Atölyesi'' kapsamında 8 Ağustosa kadar 41 etkinlik gerçekleştirilecek. Yarın Santralistanbul'da açılışı yapılacak etkinlikte, Sepetçiler Kasrı'nda ''İsmet Sıral ve Müzikte Yaratıcılık Konferansı'', Santralistanbul'da 30 Temmuzda atölye çalışması, 31 Temmuzda Alper Maral atölye çalışması, 1 Ağustosta Steve Gorn atölye çalışması, 2 Ağustosta Tolga Tüzün semineri, Heybeliada İskele Meydanı'nda 3 Ağustosta ''Aabi'' halk konseri, Santralistanbul'da 4 Ağustosta Oliver Lake atölye çalışması, Sirkeci'deki Eminönü üstgeçitte 5 Ağustosta ''Üstgeçit Konseri'', Santralistanbul'da 6 Ağustosta Ravi Chary-Mukti Shri Mukku atölye çalışması gerçekleştirilecek. İstanbul 2010 AKB Ajansı'nın hizmete açtığı ''Sanat Limanı'', yarından itibaren ''Aramızdaki Mekan'', ''Japonya'ya Avrupa Bakışı-Bugünün Japonya'sı Vol.12'', Mehmet Günyeli ve Bejan Matur'un ''Kader Denizi'' ve ''Yunanistan'da mimari paralellikler: 19. yüzyıl geleneğinden 21. yüzyıl değişikliğine'' adlı sergilere ev sahipliği yapacak. -DİĞER SERGİLER- Adalar Vakfı, Adalar Belediyesi ve Adalar Kaymakamlığınca 31 Temmuzda Büyükada'da ''Adalar Müzesi'' ziyarete açılacak. Bu çerçevede, ''Ada Sahillerinde Bekliyorum'' ve ''Adalılar'' sergileri Büyükada Çınar Mevkisinde, ''Adalar'da İz Bırakanlar'' sergisi de Büyükada İskelesinde sanatseverlerle buluşacak. ''Hüseyin Çağlayan 1994–2010'' retrospektif sergisi, 24 Ekime kadar İstanbul Modern'de açık kalacak. ''Efsane İstanbul: Bizans'tan İstanbul'a'' sergisi, 4 Eylüle kadar Sakıp Sabancı Müzesinde ziyaret edilebilecek. ''The Morning Line'' sergisi, Avusturya Thyssen Bornemisza Çağdaş Sanat Müzesi işbirliği ile 30 Eylül Perşembe gününe kadar Eminönü Meydanında görülebilecek. Sanatçı Matthew Ritchie'nin sanat, mimari, müzik ve bilimi bir araya getiren eseri, hem bir sanat projesi, hem de çağdaş bir müzik platformu olma özelliğini taşıyor. ''Moleküler'' sergisi, bu yılın sonuna kadar Hasköy Mayor Sinagogu'da gezilebilecek. ''İstanbul'da Olmak, İstanbullu Olmak'' isimli sergi, 31 Aralık tarihine kadar Caddebostan Dalyan Parkında ziyaret edilebilecek.