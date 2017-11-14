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Spor

İsmet Iraz hayatını kaybetti

Ercan ATa / Ankara,(DHA) - TAEKWONDODA yüzlerce madalya kazanan, Türkiye'ye sevdiren İsmet Iraz, yaşamını yitirdi

14 Kasım 2017 13:06

Ercan ATa / Ankara,(DHA) - TAEKWONDODA yüzlerce madalya kazanan, Türkiye\'ye sevdiren İsmet Iraz, yaşamını yitirdi.
Türk taekwondosunun babası olarak kabul edilen İsmet Iraz, uzun süredir tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi\'nde bu sabah 08.55\'te hayatını kaybetti. Iraz için yarın saat 10.00\'da Ankara 19 Mayıs Spor Tesisleri içinde bulunan İsmet Iraz Spor Salonu önünde anma töreni düzenlenecek. Iraz, öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka\'da bulunan aile mezarlığına defnedilecek.

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