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İsmet İnönü, ölüm yıldönümünde Mudanya’da anıldı

MUDANYA(Bursa), (DHA)- TÜRKİYE Cumhuriyeti’nin ikinci Cumhurbaşkanı, Lozan’a giden yoldaki Mudanya Mütarekesi’nin başarılı devlet adamı İsmet İnönü, vefatının 44'üncü yıldönümünde Mudanya’daki anıtı önünde düzenlenen törenle anıldı

25 Aralık 2017 18:55

MUDANYA(Bursa), (DHA)- TÜRKİYE Cumhuriyeti’nin ikinci Cumhurbaşkanı, Lozan’a giden yoldaki Mudanya Mütarekesi’nin başarılı devlet adamı İsmet İnönü, vefatının 44\'üncü yıldönümünde Mudanya’daki anıtı önünde düzenlenen törenle anıldı.
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yakın silah arkadaşı, Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci Cumhurbaşkanı, Kurtuluş Savaşı kahramanı, Lozan’a giden yol Mudanya Mütarekesi’nin başarılı devlet adamı İsmet İnönü, vefatının 44\'üncü yıldönümünde Mudanya’daki anıtı önünde anıldı. Anma töreni, Mütareke Meydanı’ndaki İnönü Anıtı’na çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başladı. İnönü\'yü anma programına CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, CHP Mudanya İlçe Başkanı Ergül Şimşek Batman, CHP Mudanya Kadın Kolları Başkanı Jale Gündoğdu Büyükurgancı, CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Seda Bozdağ Güzelkaya, partililer ve Mudanyalılar katıldı.
DÖRDÜNCÜ DEVRİM TAM DEMOKRASİ
İsmet İnönü\'nün temsil ettiği Mudanya Mütarekesi\'yle Mudanya\'nın Türkiye tarihindeki yerinin ve öneminin arttığını dile getiren Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, şöyle dedi:
\"İsmet İnönü, Cumhuriyet’in ikinci adamı ama CHP ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda yer alarak birinci devrimi gerçekleştirmiş bir insan. 1946’da çok partili hayata geçişte demokrasi yolculuğunu başlatmış, Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci devrimini gerçekleştirmiştir. Bülent Ecevit döneminde sol ulusal değerlerle, evrensel değerlerle buluşarak üçüncü devrim gerçekleştirildi. Şimdi sıra dördüncü devrime geldi. Dördüncü devrim, tam demokrasidir. Bizim görevimiz daha güçlü bir şekilde ülkemizi tam demokrasiye kavuşturmaktır.\"

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