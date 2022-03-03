İsmet Berkan: Ukrayna’da başlayan işgal girişimi, Erdoğan ve iktidarına altın tepside sunulmuş bir Avrupa’ya dönüş fırsatı

Karar yazarı İsmet Berkan, Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin tutumuna ilişkin olarak, "Ukrayna’da başlayan işgal girişimi, Tayyip Erdoğan ve iktidarına altın tepside sunulmuş bir Batı'ya, Avrupa’ya dönüş fırsatı" yorumun yaptı. Berkan, "Elbette bu dönüş, 'Türkiye olduğu gibi kalsın, biz onu içimize alalım' şeklinde olmayacaktır. Türkiye’nin yeniden hukuk devleti, özgürlük ve demokrasi rotasına girmesi gerekecektir" dedi.

Berkan, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’de Batı düşmanlığı esas olarak 2013’ten itibaren Ak Parti propaganda makinesinin ve Tayyip Erdoğan’ın çabalarıyla büyütülmüştü ama bugün Ak Parti ve MHP’ye oy veren yüzde 40 civarında vatandaşın bile tamamında onay görmeyen bir seviyede. Halkın ezici çoğunluğu demokrasi ve özgürlük istiyor; bunu Cumhur İttifakı’nın oylarının azalmasında görüyoruz zaten.

Kısa vadede Rusya’dan gelecek turizm geliri ve diğer karanlık para yerine orta vadede ülkenin çıkarını görmek gerekir.

Bu savaş, tarafsız kalınabilecek bir savaş değil. Kaldı ki Türkiye zaten taraf. Sadece taraf gibi hareket etmiyor.

'NATO sadece laf ediyor' diyerek küçümseyen ve Batı düşmanlığına devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisi ne yapılmasını öneriyor? Nükleer savaş çıkarmayı mı?"

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